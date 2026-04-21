Monserrat Cruz, por el vicerrectorado del Campus de Ourense: “Hay que tratar de romper los muros entre facultades”

Vinculada al campus desde 1998 y curtida en la gestión como decana en los difíciles años de la pandemia, Montserrat Cruz asume la candidatura al vicerrectorado por el equipo 'Nós Universidade'. Huyendo frontalmente de la etiqueta de "campus periférico", Cruz propone un proyecto centrado en la cohesión interna y la "humanización" de la institución. Su hoja de ruta pasa por romper los muros entre facultades, apostar por una internacionalización real y conectar de forma directa la investigación académica con las demandas del tejido empresarial ourensano.

Pregunta. ¿Por qué decidió dar el paso y presentarse como candidata a vicerrectora del campus de Ourense?

Respuesta. Llevo en este campus desde sus inicios, llegué en el año 98. Lo he visto crecer y evolucionar, y siento un profundo arraigo tanto por la institución como por la ciudad de Ourense. Tras años de experiencia en gestión, incluyendo mi etapa como decana de la Facultad de Empresariales y Turismo, siento que es el momento de aportar una visión renovada. "Nós Universidade" propone un proyecto muy cercano, enfocado en las personas y en la cohesión, y creo que puedo contribuir significativamente a mejorar nuestro entorno universitario.

P. Con esa trayectoria, ¿cómo diagnostica la situación actual del campus?

R. A nivel académico e investigador tenemos un nivel excelente, con titulaciones muy consolidadas y otras de reciente creación con gran demanda. Sin embargo, percibo cierta desconexión interna. El campus necesita mayor cohesión, tenemos que tratar de romper los muros entre facultades y fomentar un verdadero sentimiento de comunidad universitaria. Además, aunque hemos avanzado, necesitamos proyectar mucho más nuestro trabajo hacia el tejido social y empresarial de la provincia.

P. Si resulta elegida, ¿cuáles serán sus primeras medidas o prioridades?

R. Lo primero es humanizar el campus. Queremos que sea un lugar donde el estudiantado, el profesorado y el personal de administración (PTXAS) se sientan valorados y trabajen en red. Además, es prioritario consolidar nuestras especializaciones y mejorar la internacionalización. Pero no solo trayendo alumnado extranjero, sino participando activamente en proyectos internacionales que nutran nuestra investigación y la conecten con las necesidades reales de las empresas ourensanas. Necesitamos que el conocimiento que generamos aquí tenga un impacto directo en nuestra economía local.

P. ¿Cómo valora el estado de las infraestructuras actuales frente al crecimiento de titulaciones?

R. El crecimiento académico es positivo, pero debe ir acompañado de los recursos necesarios. Actualmente hay espacios que necesitan una reorganización y modernización urgente para adaptarse a las nuevas metodologías docentes. Debemos planificar el crecimiento de forma sostenible, asegurando que las nuevas titulaciones tengan las instalaciones adecuadas desde el primer día, sin que ello suponga un perjuicio para las titulaciones más veteranas del campus.

P. Se habla a menudo de la necesidad de integrar más la universidad en la ciudad. ¿Qué propone en este sentido?

R. La universidad no puede ser una isla. Debemos salir de nuestros edificios y llevar nuestro conocimiento a la ciudad. Propongo iniciativas que acerquen la divulgación científica a los ciudadanos, colaborar más estrechamente con las instituciones locales y facilitar que nuestras instalaciones sean espacios abiertos para la cultura y el debate en Ourense. Queremos que la sociedad sienta que el campus es una parte fundamental y accesible de su día a día.