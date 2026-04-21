Javier Rodríguez Rajo opta a vicerrector del Campus de Ourense: “Urge ampliar las plazas de la residencia universitaria”

Tras tres años al frente del campus de Ourense, el actual vicerrector Francisco Javier Rodríguez Rajo busca la reelección dentro de la candidatura 'H2040', liderada por Belén Rubio. Avalado por un mandato que deja las aulas con un 105 % de ocupación y unas cifras récord en la captación de fondos privados, Rajo pone el foco en la necesidad de desconcentrar los servicios administrativos y atajar el grave problema de vivienda que frena la llegada de nuevo alumnado.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de estos tres años como vicerrector y por qué repite en la candidatura de Belén Rubio?

Respuesta. Estoy muy satisfecho con estos tres años al frente de la dirección del campus. Mi objetivo siempre fue ser un vicerrector al servicio del campus, y no al revés, estando siempre a disposición del profesorado, del personal técnico y de los estudiantes. Repito candidatura porque me siento muy orgulloso de la enorme calidad humana que tenemos y del trabajo conjunto que hemos logrado. Somos un campus muy unido y con un apoyo rotundo por parte de la sociedad civil y empresarial de Ourense.

P. ¿Cuál es la radiografía actual del campus y qué necesidades específicas presenta ahora mismo?

R. Tenemos el orgullo de ser el único campus de Galicia que sigue creciendo ininterrumpidamente en alumnado, alcanzando un 105% de ocupación en las plazas de nuestros grados. Sin embargo, este éxito exige respuestas. Necesitamos una mayor desconcentración de los servicios administrativos para no depender tanto de Vigo. A nivel de infraestructuras, estamos esperando rematar el edificio de Aeroespacial, pero urge rediseñar nuevos espacios tanto para la docencia y la investigación como para los propios servicios administrativos, que deben crecer a la par que el campus.

P. Han experimentado un fuerte crecimiento en materia de investigación. ¿Cómo está siendo la transferencia al sector privado?

R. El salto ha sido descomunal en estos años. Hemos pasado de captar un millón y medio de euros a conseguir casi cuatro millones en fondos a través de contratos directos con el tejido empresarial. El dato más revelador es que el 40% de todos los contratos de investigación que firma la Universidade de Vigo se gestionan actualmente desde el campus de Ourense. Esto demuestra que las empresas tienen necesidades reales y confían plenamente en nuestra capacidad tecnológica para resolverlas.

P. ¿Qué papel juegan las titulaciones en ese 105% de ocupación?

R. La llegada de grados como Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial o Relaciones Internacionales, que exigen notas de corte muy altas, ha sido un impulso vital. Pero no se trata solo de atraer alumnos, sino de darles calidad. En las encuestas que realizamos al alumnado de cuarto año, cinco de las titulaciones con mayor índice de satisfacción de toda la universidad pertenecen al campus de Ourense. Además, hemos conseguido que el 80% de nuestras facultades estén integradas en nuestro campus de especialización.

P. ¿Qué debe hacer el campus para evitar ser considerado "periférico" y seguir atrayendo talento externo?

R. Lo que nos impide ser periféricos es, precisamente, nuestra calidad humana y la forma en que el PTXAS, los docentes y los investigadores trabajan de manera conjunta. Dicho esto, nuestro mayor obstáculo para la captación en este momento es el alojamiento. Tenemos un problema muy grave de vivienda para el estudiantado. Urge ampliar la residencia universitaria actual o llegar a acuerdos con otras administraciones para conseguir viviendas de alquiler o espacios en el centro de la ciudad. Paralelamente, seguiremos trabajando en un campus inclusivo, accesible y firmemente comprometido con la cultura gallega.