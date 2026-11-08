La emigración dificulta probar que Ourense sea una zona azul

El elevado número de centenarios de Ourense no basta para reconocer la provincia como zona azul, denominación de los territorios donde una proporción excepcional de sus habitantes alcanza edades muy avanzadas. Ana Canelada, periodista especializada en este fenómeno, explicó ayer en la I Jornada Internacional de Longevidad del Foro La Región que la emigración histórica dificulta acreditarlo.

“Es un tesoro tener esa concentración de centenarios”, destacó Canelada. Sin embargo, contar a quienes superan los cien años y residen actualmente en una provincia no equivale a medir la longevidad extrema de los nacidos en ella, el indicador utilizado para validar estos territorios.

En Ourense, la emigración añade dificultades. Sería necesario rastrear a quienes abandonaron la provincia y llegaron a cumplir cien años en otros países. “Habría que hacer un estudio mucho más largo para intentar localizar todas las personas que han emigrado”, señaló.

Ourense registra 80,5 centenarios por cada 100.000 habitantes, frente a los 30,5 de Madrid, aunque Soria alcanza los 93,97, según los datos presentados. Canelada explicó que las cifras proceden de la Universidade de Vigo y destacó la necesidad de profundizar en el estudio de los movimientos migratorios para determinar si la provincia reúne las condiciones de una zona azul.