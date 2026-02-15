El Bar Vitelz’ cierra para siempre tras 37 años en Ourense: "He hecho un montón de amigos"

Foto de familia de algunos de los asistentes al fin de la etapa da Mary, agachada, como responsable del Bar Vitelz’s.

El Bar Vitelz’s, un clásico espacio de reunión situado en las galerías del barrio del Couto (Ourense), ha cerrado sus puertas tras 37 años de actividad.

Su propietaria, Mary Fernández, se despidió de clientes y amigos recordando “una etapa maravillosa en la que he conocido a grandes personas y he hecho un montón de amigos”. Tras casi cuatro décadas al frente del establecimiento, aseguró que será “una etapa para recordar siempre”.

“Después de 37 años en el Couto ya sé qué tipo de personas hay. Solo dar mil gracias a todos”, expresó emocionada, poniendo fin a una trayectoria que convirtió al local en uno de los puntos habituales de encuentro del barrio.

El cierre del Vitelz’s supone la despedida de uno de los negocios históricos de la zona, muy vinculado a la vida social cotidiana del Couto.