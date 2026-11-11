Los empresarios de Ourense piden una huelga general sin incidentes

Un grupo de manifestantes se concentró en la tarde del martes frente a la Subdelegación del Gobierno.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), David Martínez, pidió que la jornada de huelga programada para el 11 de noviembre “no derive en actos de violencia y vandalismo”. En opinión del presidente de los empresarios, “es una huelga contra el gobierno, es público y manifiesto. Además, es un día festivo local. Hay muchas empresas que se acogen a la festividad local en la provincia y cierran también por norma”, por lo que espera “que no haya presión a nivel de piquetes, y que cada uno sea libre de someterse al derecho de huelga”.

No entendemos muy bien la convocatoria de huelga el día 11, porque está a punto de empezar una campaña electoral"

Al mismo tiempo, Martínez insistía en que “no entendemos muy bien la convocatoria de huelga el día 11, básicamente porque está a punto de empezar una campaña electoral”, e insistía en que “es una huelga política”.

O problema da vivenda non é unha cuestión partidaria ou ideolóxica. Un trabadallor adícalle á vivienda o 60-70% do salario"

La coincidencia de la jornada de protestas con la festividad de San Martiño también fue resaltado por los convocantes (plataformas a favor de la vivienda y los sindicatos UGT, CCOO, CIG, y CUT), quienes reconocen que “Ourense é unha cidade onde a inacción política, incluso a nivel comarcal e incluso moitas veces a nivel provincia, ten marcado un certo hastío na xente”, en palabras de Hadrián Alonso, quien insistía en que existen “motivos sobrados” para respaldar la jornada de protestas, que comenzarán con piquetes en la estación intermodal y las cocheras del transporte público, y continuarán con una manifestación durante la mañana.

“O problema da vivenda non é unha cuestión partidaria ou ideolóxica. Un trabadallor adícalle á vivienda o 60-70% do salario”, insistían los convocantes.