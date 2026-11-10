El Polígono de San Cibrao se refuerza ante la presencia de piquetes el día de huelga

Bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, los sindicatos se manifestarán el 11 de noviembre, durante una jornada de huelga general. La movilización exige el desbloqueo de la negociación colectiva para subir los sueldos, reducir la jornada laboral y erradicar la precariedad, una movilización ante la que la Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao adelantaba que reforzará la vigilancia en el recinto industrial durante toda la jornada.

Estamos llamados entonces a expresarnos en las urnas a través de nuestro voto"

La entidad trabajará en coordinación con su servicio de seguridad para “prevenir incidencias y garantizar la protección de las instalaciones”, según han indicado los portavoces de la asociación. Los empresarios consideran la convocatoria “inoportuna” al descartar su responsabilidad sobre la inflación o el problema de la vivienda. También han tildado la huelga de “extemporánea” debido a la celebración de elecciones generales en menos de tres semanas. “Estamos llamados entonces a expresarnos en las urnas a través de nuestro voto”, señalan desde el Polígono.

Hai sobrados motivos ante un problema de vivenda e de salarios. Tamén, esta en risco o estado de benestar

La coincidencia de la jornada de paros con la celebración festiva del San Martiño en más de 20 municipios de la provincia de Ourense, incluyendo San Cibrao das Viñas, hace prever una participación más baja. Aún así, Dorinda González, portavoz de Comisiones Obreras, cree que “ a folga vai a ser un éxito. Hai sobrados motivos ante un problema de vivenda e de salarios. Tamén, esta en risco o estado de benestar”.

La jornada de huelga arrancará con la presencia de piquetes, para trasladarse después a dos manifestaciones por las calles de la ciudad.