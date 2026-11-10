El Polígono de San Cibrao se refuerza ante la presencia de piquetes el día de huelga
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Los empresarios del Polígono de San Cibrao califican la huelga general de “extemporánea” por la proximidad de las elecciones.
Bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, los sindicatos se manifestarán el 11 de noviembre, durante una jornada de huelga general. La movilización exige el desbloqueo de la negociación colectiva para subir los sueldos, reducir la jornada laboral y erradicar la precariedad, una movilización ante la que la Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao adelantaba que reforzará la vigilancia en el recinto industrial durante toda la jornada.
Estamos llamados entonces a expresarnos en las urnas a través de nuestro voto"
La entidad trabajará en coordinación con su servicio de seguridad para “prevenir incidencias y garantizar la protección de las instalaciones”, según han indicado los portavoces de la asociación. Los empresarios consideran la convocatoria “inoportuna” al descartar su responsabilidad sobre la inflación o el problema de la vivienda. También han tildado la huelga de “extemporánea” debido a la celebración de elecciones generales en menos de tres semanas. “Estamos llamados entonces a expresarnos en las urnas a través de nuestro voto”, señalan desde el Polígono.
Hai sobrados motivos ante un problema de vivenda e de salarios. Tamén, esta en risco o estado de benestar
La coincidencia de la jornada de paros con la celebración festiva del San Martiño en más de 20 municipios de la provincia de Ourense, incluyendo San Cibrao das Viñas, hace prever una participación más baja. Aún así, Dorinda González, portavoz de Comisiones Obreras, cree que “ a folga vai a ser un éxito. Hai sobrados motivos ante un problema de vivenda e de salarios. Tamén, esta en risco o estado de benestar”.
La jornada de huelga arrancará con la presencia de piquetes, para trasladarse después a dos manifestaciones por las calles de la ciudad.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El Polígono de San Cibrao se refuerza ante la presencia de piquetes el día de huelga
NUEVA EDICIÓN DE TERNADAL
La Diputación de Ourense moviliza 583.000 euros para 17 actuaciones en concellos y entidades sociales
Lo último
24 SUSTRACCIONES
Un robo de cobre en Ourense impide 279 llamadas de emergencia
HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL
La otra imagen de Óscar Puente en el trato personal