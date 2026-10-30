Un trabajador del CHUO gana en los tribunales un plus salarial del 35% por "penosidad, toxicidad, y peligrosidad"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de un técnico de mantenimiento de electromedicina del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) a cobrar un complemento salarial del 35% de su sueldo base por las condiciones de peligrosidad, toxicidad y penosidad de su trabajo.

La resolución confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense y obliga a la empresa de mantenimiento para la que trabaja a abonarle 5.311,45 euros en concepto de atrasos, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

El alto tribunal gallego ha desestimado el recurso presentado por la compañía, que sostenía que no se había acreditado que los riesgos alegados formasen parte de las condiciones propias del puesto desempeñado.

Exposición a radiación, productos químicos y materiales contaminados

El trabajador, que desempeña funciones de técnico de mantenimiento de electromedicina en el CHUO, cuenta con una trayectoria profesional en esta actividad desde marzo de 1997, aunque presta servicios para la empresa demandada desde noviembre de 2023. Entre sus tareas habituales se encuentran el cambio de filtros en quirófanos, la limpieza de torres de refrigeración, la manipulación de productos químicos y las intervenciones en áreas de medicina nuclear.

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También realiza trabajos en habitaciones de pacientes que se encuentran en aislamiento, por lo que está expuesto ocasionalmente a distintos riesgos laborales. Según recoge la sentencia, estos incluyen posibles cortes con materiales contaminados, exposición a enfermedades infecciosas, fluidos, radiaciones ionizantes y sustancias químicas nocivas o corrosivas.

El convenio de Ourense reconoce el complemento

La Sala fundamenta su decisión en el convenio colectivo del sector siderometalúrgico de Ourense, que contempla expresamente el derecho a percibir este complemento para el personal de empresas de mantenimiento que trabaja en centros hospitalarios y penitenciarios.

Por este motivo, el tribunal ha rechazado los argumentos de la empresa y ha ratificado el reconocimiento del plus de "penosidad, toxicidad y peligrosidad".

La sentencia confirma así el complemento equivalente al 35% del salario base y el pago de los 5.311,45 euros reclamados por el período analizado.