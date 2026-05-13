La enfermería domiciliaria supera las 57.000 consultas en Ourense

La inauguración de las XV Xornadas de Enfermería celebrada este martes en el Auditorio Municipal dejó la reivindicación de la disciplina como eje fundamental del sistema sanitario. El encuentro, considerado el más veterano de Galicia dentro de este ámbito, presenta una programación que durante toda la semana desarrollará actividades en distintos puntos de la provincia. Bajo el lema “Da vocación ao liderado: a enfermería que vén”, la cita reune a profesionales sanitarios y representantes institucionales.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó el papel de la enfermería en una provincia profudamente marcada por el envejecimiento y las enfermedades crónicas y puso como ejemplo el trabajo de los equipos de apoyo a la atención domiciliaria. Según explicó, los siete dispositivos activos en el área sanitaria de Ourense realizaron ya cerca de 57.400 consultas y atendieron a más de 32.000 pacientes desde su puesta en marcha en 2022.

Gómez Caamaño defendió además la necesidad de “seguir reforzando a especialización e consolidación de prazas de enfermería” dentro del Sergas, en un contexto marcado por el aumento de necesidades asistenciales de la poblacióny la incorporación progresiva de herramientas como la inteligencia artificial o la innovación clínica.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incidió en el valor de la enfermería como garantía de cohesión territorial en una provincia “ampla e dispersa”, mientras que la directora de Enfermería del área sanitaria, Josefa Rodríguez, puso el foco en el compromiso que requiere una profesión “que está ao lado das persoas cando máis o necesitan”.

Aprovechando esta fecha tan señalada para la disciplina, el Colegio de Enfermería de Ourense alerta sobre el déficit estructural de profesionales en la provincia. Según la entidad, la provincia mantiene una ratio de 4,78 enfermeras por cada mil habitantes, una de las más bajas de todo del Estado y con peores números que la media gallega y la europea.