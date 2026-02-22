EDITORIAL
El gobierno de Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los nuevos visitantes en el Parque de San Lázaro

Patos en los alrededores del Parque de San Lázaro.
Patos en los alrededores del Parque de San Lázaro. | La Región

¿Sabe usted que el entorno del parque de San Lázaro está atrayendo a nuevos perfiles de público, y no solo a los dichosos therian, sino también animales de carne y hueso? ¿Que las aves siempre acaban volviendo al nido del que se fueron? ¿Que desde esta semana algún pato se ha hecho habitual en la fuente frente al Jardín Japonés, donde hacía años que no se les veía?

