¿Sabe usted que el entorno del parque de San Lázaro está atrayendo a nuevos perfiles de público, y no solo a los dichosos therian, sino también animales de carne y hueso? ¿Que las aves siempre acaban volviendo al nido del que se fueron? ¿Que desde esta semana algún pato se ha hecho habitual en la fuente frente al Jardín Japonés, donde hacía años que no se les veía?