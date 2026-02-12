Entró a los vestuarios de Salesianos, en Ourense, y hurtó varios móviles de los alumnos

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
Jonathan B.F. admitió este miércoles en el Penal 1 que en enero de 2022 entró en el colegio de Salesianos y entró en los vestuarios aprovechando que los alumnos estaban entrenando al baloncesto. Una vez en el interior, se apoderó de varias pertenencias de los jóvenes, entre ellas siete móviles, una cazadora, un carnet de socio del COB y dinero en efectivo.
Por estos hechos, fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de hurto, aunque no entrará a cumplir la pena siempre y cuando no delinca en dos años, realice 60 días de trabajos en benefició de la comunidad y pague la responsabilidad civil.
Esta última está cuantificada en 2.080 euros, dinero que Jonathan B.F. deberá abonar a los perjudicados. El acusado explicó que no tiene trabajo ni ingresos, pero se comprometió a pagar en cuanto tenga medios.
