COMIENZA LA PRIMAVERA
El equinoccio en Ourense: dónde ver el atardecer más espectacular este marzo
COMIENZA LA PRIMAVERA
La primavera está por llegar. Este viernes 20 de marzo marca el inicio de una nueva estación. El buen tiempo llega y los días comienzan a ser más largos. Pero, ¿qué marca el inicio de la primavera? La respuesta es: el equinoccio de primavera.
El equinoccio de primavera es uno de los eventos astronómicos más esperados cada año.Este suele ocurrir entre el 19 y el 21 de marzo dependiendo de la duración de los días. En 2026 es este viernes 20 de marzo.
Aquí te explicamos qué es, cuáles son los mejores lugares para disfrutarlo en Ourense y cómo sacar la mejor foto de este atardecer.
El equinoccio de primavera ocurre cada año cuando la Tierra se coloca en una posición donde el Sol incide directamente sobre el ecuador. Esto provoca que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz solar.
Cuando esto sucede el día y la noche duran prácticamente lo mismo. A partir de este momento se marca el inicio de la primavera. Los días comienzan a ser más largos, aumentando cada día 3 minutos la cantidad de luz solar.
El equinoccio de primavera era usado antiguamente para planear las cosechas al tener más horas de Sol o en las civilizaciones antiguas para organizar las celebraciones y sacrificios.
Este año en España el equinoccio de primavera se va a producir a las 15:46 horas.
Con los días comenzando a ser más largos y el buen tiempo siendo más frecuente Ourense comienza a llenarse de color y cielo nos deja imágenes para el recuerdo.
El equinoccio de primavera se produce a una hora donde puedes encontrarte en tu puesto de trabajo y la luz solar todavía tiene gran intensidad. Aquí te presentamos tres opciones para disfrutar de grandes atardeceres y poder capturarlos con tu móvil en los próximos meses.
En la comarca del Ribeiro se esconde uno de los puntos desde el que obtener una preciosa panorámica del río Miño y su entorno.
Hablamos de A Franqueirán, donde se encuentra uno de los columpios turísticos de la provincia que triunfan en las redes sociales. Desde las alturas puedes disfrutar del río y los diferentes municipios de la provincia.
Es uno de los lugares de Ourense desde que se puede ver una buena panorámica y un buen atardecer es Montealegre. Esta es una gran opción, ofrece diferentes puntos desde las alturas desde el que captar este momento.
El Botánico de Montealegre cuenta con un mirador privilegiado de la ciudad y del río Miño. A él se puede llegar tanto a pie como en coche, y tras dar un breve paseo en pareja por el recinto, se llega a la zona en la que se encuentran los bancos turísticos desde los que ver la urbe y el atardecer.
Este impresionante mirador, ubicado en el Cañol del Sil, ofrece grandes vistas panorámicas. Cuenta la leyenda que la princesa mora Moura se enamoró de un caballero cristiano y mandó construir un puente entre las dos colinas, donde se encuentra el mirador, para estar más cerca de él.
Aquí puedes disfrutar de bancos y jardines para descansar y admirar el atardecer desde las alturas.
El último paso es capturar el mejor atardecer posible y así tener una foto que presumir tanto en privado como en redes sociales.
Para ello, te presentamos una serie de recomendaciones para sacar la mejor foto.
Con esto ya estás preparado para disfrutar del equinoccio de primavera y tener la mejor foto para presumir de los atardeceres de Ourense.
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