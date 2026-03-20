El equinoccio en Ourense: dónde ver el atardecer más espectacular este marzo

La primavera está por llegar. Este viernes 20 de marzo marca el inicio de una nueva estación. El buen tiempo llega y los días comienzan a ser más largos. Pero, ¿qué marca el inicio de la primavera? La respuesta es: el equinoccio de primavera.

El equinoccio de primavera es uno de los eventos astronómicos más esperados cada año.Este suele ocurrir entre el 19 y el 21 de marzo dependiendo de la duración de los días. En 2026 es este viernes 20 de marzo.

Aquí te explicamos qué es, cuáles son los mejores lugares para disfrutarlo en Ourense y cómo sacar la mejor foto de este atardecer.

¿Qué sucede astronómicamente el 20 de marzo de 2026?

El equinoccio de primavera ocurre cada año cuando la Tierra se coloca en una posición donde el Sol incide directamente sobre el ecuador. Esto provoca que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz solar.

Cuando esto sucede el día y la noche duran prácticamente lo mismo. A partir de este momento se marca el inicio de la primavera. Los días comienzan a ser más largos, aumentando cada día 3 minutos la cantidad de luz solar.

El equinoccio de primavera era usado antiguamente para planear las cosechas al tener más horas de Sol o en las civilizaciones antiguas para organizar las celebraciones y sacrificios.

Este año en España el equinoccio de primavera se va a producir a las 15:46 horas.

El equinoccio de primavera en Ourense: Los 3 mejores miradores para ver el atardecer

Con los días comenzando a ser más largos y el buen tiempo siendo más frecuente Ourense comienza a llenarse de color y cielo nos deja imágenes para el recuerdo.

El equinoccio de primavera se produce a una hora donde puedes encontrarte en tu puesto de trabajo y la luz solar todavía tiene gran intensidad. Aquí te presentamos tres opciones para disfrutar de grandes atardeceres y poder capturarlos con tu móvil en los próximos meses.

Mirador de A Franqueirán (Ribadavia)

Atardecer en A Franqueirán (Ribadavia). | La Región

En la comarca del Ribeiro se esconde uno de los puntos desde el que obtener una preciosa panorámica del río Miño y su entorno.

Hablamos de A Franqueirán, donde se encuentra uno de los columpios turísticos de la provincia que triunfan en las redes sociales. Desde las alturas puedes disfrutar del río y los diferentes municipios de la provincia.

Mirador del Botánico de Montealegre (Ourense)

Mirador del Botánico de Montealegre. | La Región

Es uno de los lugares de Ourense desde que se puede ver una buena panorámica y un buen atardecer es Montealegre. Esta es una gran opción, ofrece diferentes puntos desde las alturas desde el que captar este momento.

El Botánico de Montealegre cuenta con un mirador privilegiado de la ciudad y del río Miño. A él se puede llegar tanto a pie como en coche, y tras dar un breve paseo en pareja por el recinto, se llega a la zona en la que se encuentran los bancos turísticos desde los que ver la urbe y el atardecer.

Mirador de Moura (Ribeira)

Mirador de Moura, ofrece una panorámica impresionante del Cañon del Sil. | Ribeira Sacra

Este impresionante mirador, ubicado en el Cañol del Sil, ofrece grandes vistas panorámicas. Cuenta la leyenda que la princesa mora Moura se enamoró de un caballero cristiano y mandó construir un puente entre las dos colinas, donde se encuentra el mirador, para estar más cerca de él.

Aquí puedes disfrutar de bancos y jardines para descansar y admirar el atardecer desde las alturas.

Cómo fotografiar el atardecer de primavera con tu móvil

El último paso es capturar el mejor atardecer posible y así tener una foto que presumir tanto en privado como en redes sociales.

Para ello, te presentamos una serie de recomendaciones para sacar la mejor foto.

Llega al mirador con tiempo. Esto te permitirá encontrar el spot perfecto y evitar que te tapen la vista. Busca el ángulo perfecto.Llegar con tiempo suficiente te dará la oportunidad de hacer pruebas hasta encontrar el lugar ideal para sacar la mejor foto. Utiliza el modo HDR. Al producirse el atardecer la diferencia entre sol y sombra puede ser grande. Este modo te permite bajar la exposición de la luz y tener una mejor foto. Modo profesional. Si tu móvil te permite activar este modo, hazlo. Te ayudará a tener una gran foto con menos contraste. Saca varias seguidas. El descenso del Sol es gradual y la exposición de la luz va cambiando por lo que esto te asegura poder tener una variedad de fotos donde elegir la mejor. Evitar usar mucho zoom. Utilizar en exceso el zoom puede afectar a la calidad de la fotografía y cuanto más panorámica sea mejor.

Con esto ya estás preparado para disfrutar del equinoccio de primavera y tener la mejor foto para presumir de los atardeceres de Ourense.