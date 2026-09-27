El equipo de la película “Onte á noite conquistei Tebas” cuenta las dificultades de rodar en las termas

No solo de estrenos está compuesto el OUFF. A esta edición también llegan joyas cinematográficas que están triunfando por todo el mundo como la película “Onte á noite conquistei Tebas”, que llega a Ourense tras un destacado recorrido marcado por su presencia en importantes festivales y numerosos reconocimientos. Entre ellos, destaca el Bisato d’Oro da Crítica Independiente en Venecia.

Este sábado Roi Carballido, productor, y María Becerra, coordinadora de producción, hablaron del reto que supuso hacer esta película donde una parte importante del guion está en latín. Los actores tuvieron un profesor durante tres años para pronunciarlo a la perfección.

Además, logísticamente tampoco fue fácil, ya que necesitaron que las termas de Bande estuvieran durante cinco semanas cerradas para ellos, ya que no podían montar y desmontar los equipos. “Para sumarlle máis drama houbo temporal e romperon varias cousas”, explicó Becerra. Carballido detalló que se averió una grúa y dos focos, con lo que eso supone en una producción en la que tres semanas y media rodaron por la noche.

La obra forma parte de la sección Colleita, el espacio del OUFF dedicado a poner en valor las producciones vinculadas a la provincia de Ourense, ya sea por su temática, por sus localizaciones o por el talento profesional implicado.