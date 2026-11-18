La última aportación al sanchismo por parte de José Félix Tezanos, ha sido, cómo no, el “macrosondeo” preelectoral en el que el PSOE “ganaría las elecciones del 29 de noviembre con el 33,3% de los votos y 7,8 puntos de ventaja sobre el PP. El sondeo añade que PP y Vox no sumarían mayoría absoluta”, obviamente, según los vaticinios del CIS. Y Tezanos todo tranquilo y por supuesto su jefe, más contento que unas pascuas. Faltaría más. El caso es que se utilizó como materia prima, esto es, como se dice vulgarmente, “la cocina del CIS”, un total de 43.074 personas para las entrevistas y a quienes les preguntaron “a quién habían votado en las últimas generales del 2023”, ello quiere decir que los votantes socialistas aparecen “sobrerrepresentados un 69% en la muestra”.

La cuestión es que este sondeo de urgencia de Tezanos, ha suscitado, por ejemplo, que Libertad Digital escribiese que “Tezanos se despide con un CIS que deja al PP por debajo de los escaños y sin sumar mayoría con Vox”. O que El Español apuntase “el penúltimo motivo para votar por el cambio: que no pueda existir un CIS como el de Tezanos”.

A tenor del resultado de estos comicios, es fácil interpretar que no solo se va a ir Tezanos

Menos mal que el propio presidente de dicho organismo público, conocido por Centro de Investigaciones Sociológicas, o lo que es lo mismo, como la maquinaria del fango electoral, en unas declaraciones al programa “La Noche 24H”, afirmaba: “Nunca en mi vida he cambiado ni falsificado un dato”, y añadía “los resultados de la última macroencuesta preelectoral del CIS, que da la victoria al PSOE con el 33,3% de los votos y una horquilla de 134-143 escaños, muy por delante de la que sería la segunda fuerza más votada, el PP, que obtendría el 25,5% de los votos y 98-106 diputados”. Y como colofón, sentencia: “Lo que tienen que hacer los que se quejan del CIS es ganar en las urnas, no en las encuestas”. O lo que es lo mismo, para qué se aplican los demás “demoscopistas” que elección tras elección suelen acertar en los resultados, al contrario que Tezanos.

Pero de momento, el ínclito generador de encuestas pro-socialistas, continúa al frente de este organismo, a pesar del rumor sobre el relevo en el cargo generado en esta campaña electoral y donde algunos medios anunciaban que este ha sido el último barómetro con su firma. Claro que, a tenor del resultado de estos comicios, es fácil interpretar que no solo se va a ir Tezanos, a quien Feijoo tiene sentenciado, sino la diáspora que ha generado Pedro Sánchez. Menos mal que José Felix tiene en cartera la publicación de un libro-memorias como un “análisis político” coincidiendo con el tramo final de la legislatura. Qué nervios. Cuánta tensión en compás de espera. Ahí hablará sobre “la metodología y fiabilidad de los últimos datos publicados por la institución” y que “este resultado es lógico en un país que es mayoritariamente de centro-izquierda, sociológicamente”.