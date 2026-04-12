Un escudo contra apagones como el del año pasado en Ourense

La gran trascendencia estratégica de la futura central hidroeléctrica Conso II radica en su papel como garante de la seguridad nacional, más allá de sus impresionantes dimensiones. Lejos de ser un simple generador, esta “gigabatería” subterránea está diseñada para actuar como el salvavidas del sistema eléctrico frente a situaciones críticas, como el gran apagón sufrido el 28 de abril de 2025.

Cuando se produce un cero energético o un colapso en cadena, la red eléctrica se enfrenta a un problema gravísimo, ya que la mayoría de las centrales convencionales necesitan un aporte externo de electricidad para poder encender sus propios sistemas operativos.

Sin embargo, infraestructuras de bombeo como Conso II cuentan con una ventaja tecnológica crucial conocida como “black start”, un arranque de cero. Gracias a su diseño electromecánico, estas instalaciones tienen la capacidad de arrancar de forma autónoma sin necesidad de corriente externa. Al poder abrir sus válvulas e inyectar energía casi de forma instantánea, se convierten en el motor primario que permite ir resucitando la red eléctrica y restaurando el suministro por zonas.

Interior de la caverna de la central de bombero de Ponte Bibei.

En España ya existen hasta 18 centrales de bombeo que suponen un salvavidas para el país en estas situaciones, pero entre todas suman 6.000 MW, en cambio solamente la de Conso aportaría 1.800 MW más a la red, superando por más de 300 MW al Complejo de Cortes-La Muela en Valencia, que hasta ahora encabeza el ranking de centrales de bombeo españolas, capaz de aportar energía a cerca de 400.000 hogares.

Además de actuar en emergencias extremas, la central operará a diario como un inmenso amortiguador. La transición hacia energías intermitentes, como la eólica y la solar, provoca desajustes constantes, siendo el almacenamiento por bombeo la única tecnología a gran escala que permite guardar ese excedente renovable en forma de agua. Conso II proporcionará una firmeza al sistema eléctrico de 32 horas con sus máquinas funcionando a plena capacidad, aportando un escudo de hierro contra el temido colapso en la red eléctrica, tras el amago sufrido hace casi un año.