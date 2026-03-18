La Escuela de Música Municipal de Ourense acumula dos meses sin dos profesores

El alumnado de la Escuela de Música Municipal de Ourense lleva desde principios de año sin recibir clases de Percusión, Música y Movimiento y Lenguaje Musical por falta de profesorado. Las familias afectadas presentan gran malestar, ya que aseguran que no se trata de una situación excepcional, sino de un problema que vienen “arrastrando de otros cursos”, en un servicio por el que continúan pagando la cuota íntegra. Ven así una mala gestión por parte del Concello, responsable último del centro.

El profesor titular de Percusión renunció a su puesto en diciembre, mientras que la profesora de las otras dos especialidades inició su baja médica a mediados de enero. Transcurridos dos meses, aún no se ha designado sustituto en ninguno de los puestos. Tamara Silva, concelleira de Educación, indicó en el pleno del pasado 6 de marzo (respondiendo a la pregunta del grupo municipal del BNG), que los trámites administrativos para la cobertura de las plazas estaban en marcha, pero que dependían “de los servicios municipales competentes”.

En este sentido, los padres reclaman que se haga todo lo posible por agilizar el proceso, ya que indican que existe alumnado que “el próximo curso tiene que elegir instrumento y, pasado más de la mitad del curso actual, todavía no ha probado ninguno”.

En el caso de Lenguaje Musical, algunas familias indican que en los últimos cuatro años (tiempo que sus hijos llevan matriculados en el centro) siempre hubo periodos en los que no hubo clase y aseguran que solo en una ocasión llegó a haber una sustituta. “De los nueve meses que dura el curso, los niños apenas reciben tres meses efectivos de formación”, apunta una de las madres afectadas, que critica que le siguen cobrando el servicio completo. “El pago es trimestral, por estos tres últimos meses me cobraron la cuota completa, aunque mi hija no recibió todas las lecciones”, explica.

Más allá de que la falta de lecciones pueda suponer un problema de conciliación para las familias, estas ven más preocupante que los niños pierdan interés por seguir formándose en el ámbito musical. “Muchos están abandonando la escuela ante la falta de continuidad”, lamenta otra madre.