Nace Ourenclásica o novo festival de música en Ourense

FESTIVAL DE MÚSICA OURENSANO

A primeira edición do festival musical Ourenclásica terá lugar os días 7, 14 e 21 de marzo no Teatro Principal de Ourense

Marcos Díaz, guitarrista ourensán
Marcos Díaz, guitarrista ourensán | Xesús Fariñas

O Teatro Principal de Ourense acollerá a celebración do primeiro festival de música Ourenclásica, que terá lugar os días 7, 14 e 21 de marzo ás 20 horas. Esta iniciativa nace dunha colaboración entre o Ateneo, o Teatro Principal e a Deputación de Ourense, co obxectivo de aumentar a oferta de concertos na cidade e poñer en valor aos intérpretes galegos con traxectoria internacional.

As persoas interesadas en consultar os programas detallados ou adquirir entradas poden facelo a través da páxina web oficial do Ourenclásica ou no sitio web do Teatro Principal

O cartel de actuacións comezará o sábado 7 de marzo co guitarrista Marcos Díaz. O día 14 de marzo será a quenda da soprano Catina Bibiloni, acompañada ao piano por Manuel Burgueras. Finalmente, o festival pecharase o 21 de marzo cun recital de violín e piano a cargo de José Manuel Álvarez Losada e Juan Carlos Cornelles. As persoas interesadas en consultar os programas detallados ou adquirir entradas poden facelo a través da páxina web oficial do Ourenclásica ou no sitio web do Teatro Principal.

Esta edición é especialmente significativa para o músico ourensán Marcos Díaz, quen suliñou que se cumpren vinte anos dende o seu último concerto no Teatro Principal en 2006 e celebrou a posta en marcha desta iniciativa, que permite ao público de Ourense asistir a concertos de primeiro nivel.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats