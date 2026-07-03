El escultor ourensano Acisclo Manzano ofrece su versión de la patrona lucense

El escultor ourensano Acisclo Manzano (1940) inauguró en el Museo Provincial de Lugo su nueva exposición, titulada “Miradas”. La muestra rinde un homenaje muy personal a la Virxe dos Ollos Grandes, patrona lucense que, según confiesa el autor, le ha obsesionado profundamente desde que la descubrió.

Alejándose del canon clásico, Manzano presenta una serie de piezas modeladas en barro vidriado y a todo color. La exposición no busca la copia exacta de la figura religiosa, sino que es una recreación íntima que respira el inconfundible estilo del autor. “A miña forma de traballar e a miña maneira de pensar e ver as cousas. É unha recreación persoal”, explica el escultor ourensano, quien asegura atravesar una etapa de gran madurez y tranquilidad personal. “Agora estou moi tranquilo e non busco a peseta”, señala.

Fiel a sus raíces, Manzano se define como “helénico e miñoto”, fusionando la influencia mediterránea con la luz y las formas alegres de su Ourense natal, elementos esenciales para entender su obra. Además, huye de etiquetas que considera elitistas y reivindica con orgullo su oficio terrenal. “Son escultor, non artista. Ser escultor está por arriba de todo”, sentencia. La muestra ofrece una visión única y contemporánea de un símbolo histórico de Lugo.