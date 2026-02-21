Del espacio al microscopio: la ciencia en Ourense tiene rostro de mujer

Los experimentos salieron de los laboratorios. Instrumentos de medición y materiales fueron sacados de sus lugares habituales para que muchos jóvenes conocieran que las ciencias, más allá de ser complejas, también pueden ser atractivas, esta vez con un relevante toque femenino. El Edificio Politécnico del Campus de Ourense fue la sede de la novena edición “eXXperimenta en Femenino”. Salas de conferencias y pasillos llenos fueron habituales en esta jornada donde la mujer como investigadora era la protagonista. En trece locales temáticos, desde la ciencia aeroespacial hasta la microbiología, los asistentes con gestos curiosos interactuaron con quienes develaban principios científicos que hacen posible o forman parte de la vida diaria.

“Llevamos desde febrero de 2018 haciendo esta jornada”

Ciencia hecha por mujeres

Nieves Lorenzo, profesora de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, es una de las organizadoras del evento. Durante una pasa comenta: “Llevamos desde febrero de 2018 haciendo esta jornada, donde reunimos a colegios de toda la provincia para que conozcan sobre mujeres referentes científicos”. En su mesa abundan objetos de diferentes formas y materiales: “Tenemos una ruleta y preguntamos a los chicos lo que han visto. Si aciertan le damos algún obsequio que ellos eligen: una taza, una bolsa, incluso libros hechos aquí con eXXperimenta en Femenino”.

“Fomentamos el uso responsable de los antibióticos”

María José Pérez, profesora titular de Microbiología, acaba de despedir a un grupo de estudiantes de Bachillerato. En su mesa, dividida en tres espacios, exhibe en forma de peluches y en diapositivas cómo son los microorganismos y su función. “Hacemos hincapié en que no todos los microorganismos son malos, sino que también los utilizamos para hacer yogur, vino, queso o pan. Además fomentamos el uso responsable de los antibióticos”.

María Valcárcel, estudiante de tercer curso de Ingeniería Aeroespacial, junto a dos compañeras, presentaba maquetas como “la del Saturno V o la del Discovery, que fue el transbordador espacial que llevó el Hubble”. A su lado, un túnel de viento acaparaba la atención de los presentes. Se abrían puertas, los visitantes pasaban de un salón a otro… La capacidad de la ciencia, en especial hecha por mujeres, continúa generando interés.