Un establecimiento en Ourense amanece hasta seis veces pintado con excrementos: "É merda de cans"

Desde hace cosa de dos meses, los trabajadores de un establecimiento de la ciudad de Ourense juegan a su particular ruleta rusa cada vez que abre al público: ¿tocará esta vez? Puertas, cerraduras y cristales han aparecido durante al menos seis mañanas recubiertas por excrementos, por lo que ya han tomado medidas.

El local ha instalado una cámara en el exterior ante las constantes "pintadas": "É merda de can, restrégana de madrugada ata polos pomos. Xa identificamos a unha persoa: un home de entre 30 e 50 anos, pero vai con capucha", asegura el gerente.

El acto vandálico apunta a ser algo premeditado y repetitivo, exculpando a niños o personas bajo los efectos del alcohol tras acabar la fiesta: "Eses veñen de bo rollo de madrugada", admite.

¿Reto viral?

El de Ourense no es el primer local de España que sufre este tipo de ataques. "Pode ser por malicia o por un reto viral", comenta, y es que en redes sociales se han compartido numerosos vídeos con la misma problemática.

Ante este tipo de actos vandálicos, las fuerzas del orden animan a denunciar para poder atacar el asunto desde la legalidad.