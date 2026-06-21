Desde Estados Unidos hasta Ourense para dar el primer paso al diaconado

El pasado 30 de mayo, tres jóvenes ourensanos culminaban en el Seminario Mayor el camino hacia el sacerdocio. Este sábado, en el extremo contrario del valle ourensano, otro joven dio el primer paso en el convento de las Clarisas de Vilar de Astrés, cuando el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, ofició la admisión a las órdenes sagradas del joven Brayan Carrillo, quien llegó a la ciudad desde los Estados Unidos a través del camino Neocatecumenal, y ahora empezará a formarse para el diaconado en el seminario misionero Redemptoris Mater.

El director del centro religioso, Héctor Bernárdez, explicaba que “la elección de ser sacerdote es un proceso de discernimiento espiritual. Cuando la persona que lo está viviendo quiere manifestar su compromiso, se da este primer paso. La Iglesia se toma en serio este ‘sí’, y permite a quien lo manifiesta empezar el camino hacia el diaconado”.

El Redemptoris Mater será el centro donde el joven haga esta formación. Es una pequeña ONU en el corazón de Beiro donde acogen en estos momentos a 10 seminaristas de 9 naciones diferentes. Carrillo llegó allí a los 18 años, y llevaba cinco preparando este momento.

Por ahora, no es un compromiso definitivo para él, ni le obliga a ningún voto como a sus hermanos sacerdotes, pero si su proceso de discernimiento sigue el curso previsto, debería culminar en la toma de la sotana; y así lo expresaba entregando, como manda el ritual, un escrito de su puño y letra manifestando su deseo, al cual Lemos Montanet correspondió también por escrito, aceptando su admisión en la vía sacerdotal, y pidiendo a los feligreses sus oraciones “para cuidar la vocación que se nos presenta”.

Con sus madrinas La elección de Vilar de Astrés no es una casualidad, sino un agradecimiento. Entre el convento de las Clarisas y el seminario misionero hay una curiosa relación. Brayan Carrillo explica que “son nuestras madrinas del seminario, ellas rezan por nosotros. Me quedé un poco sorprendido cuando dijeron que iba a ser en el convento, pero es que ellas rezan por nosotros, son madrinas del seminario Redemptoris Mater”.