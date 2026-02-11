Las estafas relacionadas con los bonos comercio dejaron 250 perjudicados

El goteo de estafas relacionadas con los bonos comercio del Concello de Ourense sigue llegando a los penales de Ourense. Ayer se juzgó un nuevo caso, aunque en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, no hubo acuerdo de conformidad. El acusado, Julián D.G., estaba citado a las 10,00 horas en el Penal 2, pero no se presentó.

Sí que acudió el perjudicado, quien explicó a la jueza del Penal 2 que cuando su hija fue a solicitar su bono le dijeron que lo había cobrado. Ante esta situación, decidió presentar denuncia ante la Policía, que descubrió que se había usado en una tienda de electrodomésticos ubicada en la ciudad.

Por ello, los agentes solicitaron al negocio que les facilitase las imágenes de la cámara de seguridad. En ellas, se muestra a un hombre pagando a la misma hora que se usó el bono del perjudicado. Este lo identificó como un comercial de una empresa de telefonía al que le había facilitado los datos para una gestión relacionada con la operadora.

la investigación principal, en la que fue detenido un hombre por 126 estafas, continúa en fase de instrucción

En el juicio también declaró un agente de la Policía, quien detalló cómo llevaron a cabo las pesquisas y señaló que en la investigación por los bonos hubo 250 afectados. El Concello emitió a todos los que interpusieron denuncia un nuevo bono para que lo pudieran gastar.

Por estos hechos, solicitaron ayer para el acusado la pena de 15 meses de prisión por un delito de estafa, así como la devolución al Concello del importe del bono comercio. Ahora será la jueza quien decida sobre la culpabilidad de Julián D.G..

También estaba previsto para ayer en el Penal 1 otro juicio por una estafa relacionada con los bonos. Sin embargo, se tuvo que aplazar debido a que el acusado cambió de letrada pocos días antes.

Caso principal

Mientras no paran de llegar casos de fraudes con el bono comercio a los dos juzgados penales de la ciudad, la investigación principal continúa en fase de instrucción casi dos años después de que fuese detenido A.B., un joven ourensano, presunto autor de 126 delitos de estafa y falsedad documental. Sus dispositivos electrónicos fueron trasladados a un centro de Madrid con el objetivo de desencriptarlos.