¿Sabe usted que tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo?

¿Sabe usted que si Vigo tiene un hospital que se denomina Álvaro Cunqueiro en homenaje al escritor y periodista mindoniense tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo? ¿Que aunque nacido en Mondoñedo, Cunqueiro mantuvo una larga vinculación con la ciudad olívica? ¿Y que con más motivos Otero Pedrayo podría designar al buque de la sanidad ourensana?

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