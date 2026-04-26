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Ourense CF- Zamora (1-1)

¿Sabe usted que tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la relación entre Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro y el CHUO

Fachada del CHUO.
Fachada del CHUO. | La Región

¿Sabe usted que si Vigo tiene un hospital que se denomina Álvaro Cunqueiro en homenaje al escritor y periodista mindoniense tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo? ¿Que aunque nacido en Mondoñedo, Cunqueiro mantuvo una larga vinculación con la ciudad olívica? ¿Y que con más motivos Otero Pedrayo podría designar al buque de la sanidad ourensana?

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