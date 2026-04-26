¿Sabe usted que tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la relación entre Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro y el CHUO
¿Sabe usted que si Vigo tiene un hospital que se denomina Álvaro Cunqueiro en homenaje al escritor y periodista mindoniense tampoco estaría de más que Ourense reconociera con similar distinción a Otero Pedrayo? ¿Que aunque nacido en Mondoñedo, Cunqueiro mantuvo una larga vinculación con la ciudad olívica? ¿Y que con más motivos Otero Pedrayo podría designar al buque de la sanidad ourensana?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
VICTORIA IMPORTANTE
La UD Ourense gana y asegura los play offs (1-3)