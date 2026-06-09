Un estudiante propone una nueva pasarela sobre el Miño

Raúl García, un compostelano de 21 años que cursa el Ciclo Superior en Proyectos de Obra Civil, ha diseñado un ambicioso proyecto de movilidad para Ourense como trabajo de fin de estudios. Se trata de una pasarela peatonal y ciclista integrada directamente en el viaducto del tren, sobre el río Miño. “Elegí Ourense porque mi objetivo era coger un viaducto que conectase un paseo con otro. Buscando por Galicia, España y en Europa, solo lo encontré aquí”, explica este estudiante. No se trata de un cruce convencional, él lo llama ”puente plaza”, es decir, una pasarela más ancha con bancos para sentarse y disfrutar de las vistas.

La gran duda que asalta a todos es si esta estructura resistiría a la crecida del río. García apunta que se instalaría a 12 metros de altura, garantizando seguridad total ante las posibles crecidas históricas del agua. “Actualmente, la máxima crecida registrada de la que yo tengo conocimiento fue de 7,5 metros en 2019. Es decir, que está a poco más del doble de la altura”, explica. Mientras, en cuanto a los posibles condicionantes que podría conllevar el estar bajo unas vías del tren, el estudiante asegura que no hay ningún problema. “El tren pasa a casi 50 metros de altura por encima, así que no influye gravemente ni en la acústica, ni en las vibraciones de la infraestructura”, señala.

Para materializar este proyecto, el joven estima un presupuesto de unos 5,7 millones de euros, en los que están contemplados el mobiliario, iluminación y mano de obra. A este último apartado añadió un plus de peligrosidad, ya que señala “habría partes que deberían ponerse desde arriba del todo, y hay que pagarles ese extra a los operarios”.

Sus profesores valoraron la propuesta positivamente, considerando que es viable. Con todo, el viaducto depende de ADIF, por lo que tendrá que convencerlos para que su proyecto sea real.