La UVigo logra tasas del 90% de empleo para sus egresados

Los ourensanos titulados por la Universidad de Vigo muestran una alta estabilidad laboral, con una tasa de empleo del 90,4% y el menor número de parados de las cuatro provincias gallegas. Así lo refleja un estudio elaborado por la institución académica, en el que analizan la empleabilidad de los egresados entre 1990 (año de fundación de la UVigo) y 2024.

Los datos no solo hablan de cantidad de empleo, sino de una notable calidad. Quienes trabajan en Ourense tras pasar por las aulas de la UVigo son los gallegos más felices con su vida laboral. Su nivel de satisfacción media se sitúa en un 4,14 sobre 5, y más de un 42% califica su empleo como “muy satisfactorio”.

En el terreno económico, las nóminas de los titulados que ejercen en la provincia rompen con algunos estigmas provinciales. El salario medio neto se sitúa en 2.031 euros mensuales, con una mediana de 1.944 euros. Esta cifra mediana supera a la de provincias con mayor tejido industrial, como Pontevedra (1.916 euros) o Lugo (1.732 euros).

Tipo de empleo

Gran parte de este éxito radica en la fuerte vinculación entre lo estudiado y el trabajo desempeñado. Prácticamente, 8 de cada 10 titulados (el 79,6%) ejerce en un puesto directamente relacionado con su formación, lo que supone, de nuevo, el porcentaje más alto de toda la comunidad autónoma. Además, el mercado laboral ourensano ofrece una enorme estabilidad horaria: el 94% de estos profesionales disfruta de un contrato a jornada completa.

Ourense es la provincia donde el sector público tiene un peso más determinante. Un 42,8% de los egresados trabaja para la Administración, una cifra que contrasta fuertemente con el 26,6% de A Coruña o el 29,8% de Pontevedra. Por su parte, la empresa privada da cobijo al 32,4% de los titulados, mientras que casi un 6% apuesta por el autoempleo.

Perfil del Campus

La radiografía del Campus de Ourense, que representa el 22,2% del total de titulados de la UVigo, muestra un perfil muy definido. Las aulas ourensanas tienen una mayoría femenina (el 67,9% de los egresados son mujeres). Además, por ramas de conocimiento, es un campus eminentemente humanista y legal. El 66,8% de sus titulados se formaron en ciencias jurídicas y sociales. Le siguen, a bastante distancia, las carreras Tecnológicas y de Ingeniería (18,6%), las Científicas (7,2%), Ciencias de la Salud (4,3%) y, finalmente, Artes y Humanidades (3,2%).