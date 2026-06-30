Los estudiantes ourensanos afrontan la PAU extraordinaria

El campus de Ourense acoge a partir de este martes 30 de junio los exámenes extraordinarios de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Al contrario que hace cuatro semanas, cuando se presentaron 1.363 estudiantes, ahora serán unos dos centenares. Las evaluaciones se estructurarán a lo largo de tres jornadas consecutivas, finalizando el jueves 2 de julio. El orden de las materias se mantendrá, empezando con el examen de Lengua y Literatura Castellana, el martes a las 10.00 horas, y acabando el jueves con el de Lingua Galega, a la misma hora.

Los alumnos que se hayan matriculado deberán acudir a la facultad que se les ha asignado hoy martes a las 9.00 horas, para recibir todas las indicaciones necesarias para la celebración del examen. Las calificaciones provisionales de la PAU extraordinaria se publicarán el 9 de julio, mientras que para las definitivas habrá que esperar al 16 de julio, una vez que haya finalizado el período de revisión de exámenes.

Listas de admitidos

Aquellos que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la PAU sabrán si han sido admitidos o no en el grado de su preferencia el próximo 7 de julio. Esa será la primera llamada de matrícula. Sin embargo, quienes no logren acceder en esa primera convocatoria quedarán en una lista de espera.