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Ourense, en alerta amarilla

Estudiantes ourensanos y procedentes de Groenlandia visitan la Diputación de Ourense

ACERCAR EL SISTEMA POLÍTICO

Medio centenar de alumnos ourensanos y un grupo de estudiantes Erasmus, conocieron este miércoles el funcionamiento de la Diputación de Ourense, a través del Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo

Estudiantes de Josefinas y Padre Feijóo atendiendo a las explicaciones de Marta Nóvoa.
Estudiantes de Josefinas y Padre Feijóo atendiendo a las explicaciones de Marta Nóvoa. | MARTIÑO PINAL

El Salón de Plenos del Pazo Provincial cambió este miércoles los habituales debates políticos por la curiosidad adolescente. Medio centenar de alumnos de 3º y 4º de la ESO de los colegios San José-Josefinas y Padre Feijóo-Zorelle ocuparon los escaños institucionales. Pero no estuvieron solos. Junto a los miembros de este último centro acudió una “delegación estudiantil” llegada desde Groenlandia, a través del programa Erasmus+, que descubrió unos sistemas de gobierno que no existen en su tierra natal.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Marta Nóvoa, ejerció de anfitriona en lo que definió con cercanía como la “casa de todos los ourensanos”. Durante su intervención desgranó el trabajo diario que se realiza en la institución y resaltó la importancia de conocer el sistema político y administrativo del país, por “su incidencia en la vida de los ciudadanos”.

Esta cita anual va mucho más allá de una simple excursión escolar. El colegio Padre Feijóo-Zorelle actúa como escuela mentora de Josefinas dentro del Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Como subrayó la jefa de estudios del Zorelle, el objetivo vital es “reforzar los valores democráticos entre la juventud”. Así, entre explicaciones que conectaron los concellos con el Parlamento Europeo, la Diputación unió Ourense y el hielo groenlandés en una inmersión en la gestión democrática.

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