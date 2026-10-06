Estudiantes de Ourense y Alemania analizan en el Campus el turismo regional

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acoge un año más su seminario conjunto con la HTW Saar de Alemania. Desde este lunes hasta el viernes, estudiantes de ambas instituciones participan en un programa centrado en la “Gestión cultural y turismo: el poder de los productos regionales”.

El decano, Jesús Vázquez, y la vicedecana, Elena Rapoport, junto a la profesora alemana Kerstin Heuwinkel, destacaron el valor de esta experiencia internacional para que el alumnado de Turismo practique inglés e intercambie conocimientos. Trabajando en equipos interculturales, los estudiantes analizarán el impacto de la gastronomía, el termalismo o el Camino de Santiago.

La programación combina sesiones académicas con trabajo de campo, además de visitas al Monasterio de Oseira y comercios locales. En junio, los jóvenes gallegos devolverán la visita viajando a Alemania.