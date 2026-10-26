Estudos Abertos despide su tercera edición en Ourense

Estudios Abertos Ourense puso domingo el broche final a su tercera edición, después de dos fines de semana en los que 45 artistas abrieron las puertas de sus espacios de creación al público. La iniciativa, organizada por A Maquinadora, permitió a los visitantes conocer de cerca el trabajo de los creadores y descubrir los procesos que se esconden detrás de sus obras tanto en la ciudad como en el resto de la provincia.

Entre los participantes estuvo Xosé Poldras, que abrió por tercer año consecutivo su estudio de la calle Barros Sibelo, en As Lagoas. El artista explicó que recurrió al "Poema de Gilgamesh", considerado una de las primeras obras literarias de la historia, para buscar frases que pudieran relacionarse con sus imágenes y acompañarlas.

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También participó Pita na Uralita, un espacio inaugurado el pasado enero por Eva González Formoso, que combina la producción artística con talleres y clases de pintura. En esta primera participación estuvo acompañada por la artista invitada Neila Escanciano, conocida como Neescu.

La última jornada del certamen estuvo marcada por los Premios Adquisición Xenera, mediante los que la empresa energética comprará tres obras de artistas participantes. Las piezas seleccionadas fueron "Servidume VI", de Roi Domínguez; "No Future", de Tareixa Taboada; y una creación de Xabier Varela realizada en 2022.

Estas adquisiciones buscan apoyar económicamente a los creadores y fomentar el coleccionismo, una de las principales apuestas de esta edición, que también estrenó la plataforma Comprar Arte Mola para acercar la creación contemporánea a nuevos compradores.