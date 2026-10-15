El sector empresarial se une con el mundo del arte gracias a Estudios Abertos Ourense

El evento Estudios Abertos Ourense celebra este año su tercera edición continuando con la iniciativa Premio Adquisición Xenera. Este premio, organizado por “A Maquinadora” e impulsado por la empresa energética Xenera, buscan poner en contacto a los artistas convocados en Estudios Abertos con el mundo empresarial, permitiendo que Xenera adquiera 2 de las piezas presentadas en el evento.

Nuria Pereira, representante de la galería Marisa Marimón y parte del jurado de estos premios junto con Alba López Porto, impulsora de la Galería Neboa en Lugo, explicaba así la importancia de estos premios: “Son fundamentales porque fomentan el coleccionismo dentro de las empresas lo que impulsa el arte. El arte es un sector que no puede sobrevivir solo a base de subvenciones. Debemos apoyarlo entre todos y todas porque apostar por el arte es apostar por el futuro”, destacaba Pereira. Por su parte, Victoria Mociños Feijoo, integrante del equipo de producción “A Maquinadora”, reivindicó la compra de arte como un apoyo directo a la creación artística contemporánea.

Esteban Luis Sánchez, director comercial de Xenera, cerró el acto de presentación subrayando la implicación de la empresa con el mundo artístico: “Entendemos que fomentar el ambiente cultural de Ourense, colaborando con artesanos y artistas, es muy importante”, concluyó el director comercial. Este premio se enmarca en el amplio programa Estudios Abertos que comenzará este fin de semana en varios puntos de la provincia.