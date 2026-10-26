Pedro, entre la monarquía y la república

Pedro Sánchez, más allá de querer volver a seguir gobernando en España, esconde otro propósito, instaurar la república y dejar a un lado el papel de la monarquía. La idea podría ser convocar un referéndum sobre la monarquía y ya se monta el guirigay, porque ahora mismo nadie se planea esta dicotomía entre república y monarquía. Ya sabemos que en España la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, según se establece en la Constitución de 1978.

Pero volviendo al caso, los socialistas de Sánchez quieren ampliar su poder, dejando a un lado la monarquía y dando paso a la república. En este sentido, Núñez Ladevéze, catedrático y periodista de El Imparcial, escribió hace unos días: “Un nuevo gobierno podría rescatar la monarquía de las mordazas que el sanchismo le ha impuesto, liberarla de las ataduras que han mermado la agenda real, sujeta a la aprobación gubernamental, permitir airear su función arbitral y moderadora para que sobrevuele la rivalidad entre partidos. El rey ha de poder expresar sin inhibiciones que la neutralidad del monarca consiste en respaldar la Constitución”.

De momento, Pedro Sánchez y el PSOE defienden formalmente la legalidad constitucional vigente, apoyando la monarquía parlamentaria presidida por Felipe VI y evitando abrir un referéndum oficial sobre el modelo de Estado, eso sí, a pesar de que determinados sectores internos del partido y algunos de sus socios sostienen convicciones republicanas.

Esa es la idea, según cuenta Borja Martínez: “Pedro Sánchez podría encontrar en un referéndum monarquía-república su última y más audaz salida política: una jugada capaz de desarmar a la derecha, recomponer a la izquierda y abrir la puerta a la Tercera República”. Mucha perspicacia entre las mentes más preclaras que pronostican abrir el melón republicano y así movilizar a toda la izquierda, desde la “tradicional” hasta la más exacerbada.

Para Carlos García Hernández: “La perspectiva de que Pedro Sánchez prometa en la campaña electoral de las elecciones generales un referéndum consultivo que pregunte a la ciudadanía española si quiere que España siga siendo un reino o si prefiere que España se convierta en una república ha dejado de ser una mera teoría de la conspiración”. Pero aún perdura que cuando ganase las elecciones -se refería a las que había previsto en abril del 2027-, no descartaba convocar un referéndum consultivo con la pregunta “¿Quiere usted que España siga siendo una monarquía o quiere usted que España sea una república?”. Lo que es lo mismo, implantaríamos la Tercera República española

De momento, Pedro Sánchez y el PSOE defienden formalmente la legalidad constitucional vigente, apoyando la monarquía parlamentaria presidida por Felipe VI y evitando abrir un referéndum oficial sobre el modelo de Estado, eso sí, a pesar de que determinados sectores internos del partido y algunos de sus socios sostienen convicciones republicanas. De momento pues, compás de espera mientras estamos en campaña electoral. Después del 29 de noviembre saldrán a colación los dimes y diretes de la izquierda republicana.