Eva Barrio, alcaldesa de O Riós: “Modificar o nome dun lugar implica traballo e diñeiro”

El cambio de topónimo ha sido bien recibido tanto en el municipio de O Riós como en el de O Castro de Caldelas. Sin embargo, la alegría por la recuperación patrimonial ha chocado de frente con la barrera burocrática y económica que implicará adoptar el nuevo nombre en documentos oficiales, páginas web, redes sociales, escudos y, lo más costoso, la cartelería que señaliza el concello.

La alcaldesa de O Castro de Caldelas, Sara Inés Vega, subraya que el cambio “está acreditado” y recuerda que “no primeiro escudo da vila xa aparecía esta denominación”. En lo que se refiere a los vecinos, reconoce que como todos los cambios “sempre veñen acompañados con disquisións”, sin embargo, la gran mayoría siempre se refirieron a la localidad como “O Castro”. “Algúns pensan que ese artigo dalle máis forza”, revela la regidora.

La misma satisfacción muestra Eva Barrio, alcaldesa de O Riós. “A min paréceme ben, e aos veciños tamén porque sempre dixemos así, entón non vai contra o que xa utilizamos na fala dende sempre”, asegura, indicando que esa transición natural también se dará en otros núcleos de población del municipio que han visto actualizados sus nombres, pero que ya eran conocidos así por los vecinos. Es el caso, por ejemplo, de Castrelos de Cima o Castrelos de Abaixo.

Pese a la buena acogida social, la oficialidad del topónimo trae consigo un reto importante que va más allá de la oralidad. Adaptar el nombre en perfiles digitales o documentos supondrá un trabajo, pero “el verdadero problema” será la renovación de los letreros físicos a pie de calle. “Modificar o nome dun lugar implica traballo e diñeiro”, lamenta la alcaldesa de O Riós.

Su homóloga en O Castro de Caldelas opina lo mismo y considera que el cambio “ten que vir acompañado dunha compensación”. Por el momento, ambas aseguran que haber recibido notificación de ello por parte de la Xunta, por lo que están a la expectativa de ver lo que sucede en los próximos meses. “A ver se nos dan algún tipo de axuda para facelo e senón pois iremos renovando pouco a pouco, porque non temos partidas para investir niso”, explica la alcaldesa de O Riós, que explica que la práctica totalidad de la cartelería del municipio cuenta con una franja superior que reza “Concello de Riós” junto al escudo, lo que significa que la adaptación no requiere una simple corrección, sino la sustitución íntegra de las señales.