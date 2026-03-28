Excrementos, orines y huevos en locales de Rúa Xosé Ramón Fernández Oxea: "É alguén da galería"

Comerciantes de la Rúa Xosé Ramón Fernández Oxea denuncian, una vez más, actos vandálicos contra sus negocios: "Restos de cacas, de ouriños, de ovos, yogures, plátanos, todo o que se poda imaxinar". Así se expresaba Juan, propietario de uno de los bajos comerciales de la galería de esta calle ourensana, a preguntas de un reportero de Hora Galega, programa de la TVG. Asegura que llevan cuatro años viviendo está situación y que el culpable "é alguén que pertence a estas galerías".

Por otro lado, Ana Otero, responsable de “Confecciones Otero” ponía también de relieve la gravedad de la situación "se vos fixades no escaparate está todo cheo de grasa, porque ten a costume de pasar cun sprai, é bastante dificultoso limpialo". Asegura que ya no le vale la pena limpiarlo, ya que "para que se esté rindo de mín, unha hora limpando para despois chegar á tarde e que esté todo igual".

Y es que el posible protagonista de estos actos vandálicos negó su culpabilidad a preguntas del reportero de la TVG: "Un xuíz xa dixo nunha primeira denuncia que non había probas contra min". En uno de estos escritos se afirmaba que este individuo habría sido captado en cámara en uno de los momentos en los que se sabotearon uno de estos negocios "o xuíz dixo que non se apreciaba que era eu". Sobre la orden de alejamiento que tiene sobre el local de Juan, se defiende asegurando que es "preventiva".