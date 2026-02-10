Nuevo ataque con excrementos en las paredes de un negocio en Ourense: "Nos amenazó con un cuchillo"

Un nuevo negocio denuncia el ataque con excrementos de animales en el exterior en Ourense. Durante la primera semana de febrero, los trabajadores de un local del barrio de San Francisco denunciaron unos hechos similares a los que sufrió otro establecimiento de la ciudad: "amanecimos con mierda por las paredes de perro", cuenta.

En este caso, la trabajadora afectada relató a La Región el calvario vivido con el sospechoso, quien llegó a presentarse en su local hasta en dos ocasiones. Según su testimonio, el primer encuentro fue el más violento: “La primera nos amenazó con un cuchillo y volvió a la media hora”. A pesar de que la policía intervino y se lo llevó detenido, el hombre regresó una semana después, momento en el que el establecimiento estaba a cargo de los empleados.

Vandalismo con "maldad"

La situación dio un giro escatológico al día siguiente de la última intervención policial. La propietaria explicó que la persiana de su negocio amaneció cubierta de excrementos de perro, alcanzando incluso las zonas de agarre y la cerradura. La afectada señala que “lo hizo con maldad”, puesto que los restos estaban colocados en los tornillos de apertura y en el interior del mecanismo de la llave.

La empleada del local, además, afirma haber visto al individuo poco después del ataque “hurgando la basura y justamente cogió una bolsa con mierda de perro”.

Un patrón que se repite en el barrio

El dueño de otro negocio denunció a este periódico la situación vivida "ata seis veces" en las que el escaparate amaneció con pintadas realizadas con excrementos de perros. Ambos comerciantes aseguran conocer la identidad del sujeto.