Los expertos analizan la longevidad de Ourense

Con una tasa provincial que llega a 105 centenarios por cada 100.000 habitantes, y una densidad que casi triplica la media nacional y lidera con gran margen en Galicia, Ourense vuelve a ponerse bajo la lupa para ver qué propicia su larga esperanza de vida. Expertos en distintas materias aportan diferentes enfoques.

Pablo García Vivanco, Farmacéutico: “Tenemos muy buena epigenética, que influye en la longevidad”

Pablo García Vivanco | La Region

El farmacéutico y nutricionista considera que los factores ambientales que intervienen en la manifestación de los genes influyen positivamente en la prolongación de la vida. “También las costumbres, que están basadas en el agua y las indicaciones terapéuticas”.

Ana María Enríquez, psicóloga: “El contacto con otras personas protege el cerebro”

Ana María Enríquez | Cedida

Para la psicóloga, la clave está en la socialización, porque “el contacto con otras personas protege al cerebro del envejecimiento al acturar como un estímulo para las neuronas. La soledad provoca todo lo contrario, y los estudios han demostrado que favorece la depresión”.

Miguel Angel Vazquez, profesor e investigador: “Son fundamentales el contacto con la tierra y la alimentación”

Miguel Angel Vazquez | La Region

Según el profesor Vázquez, la clave es “comer fundamentalmente productos cultivados y animales que ellos mismos crían. Ourense es una productora de patatas importante, y de producto de cerdo de elaboración propia, que produce bacterias que cuidan la microbiota”.

Sara Herrero, neuropsicóloga: “Hay entornos con menos estrés urbano y contaminación”

La doctora Ana Herrero | La region

La neuropsicóloga explica que “en lugares como Ourense donde hay mucha longevidad Influyen factores como el estilo de vida, las redes de apoyo y el contacto social, la alimentación… pero también el acceso a recursos sanitarios o un entorno con menor contaminación y menos estrés urbano”.

Jose María Faílde, profesor: “Hay más factores que sumar al apartado genético”

Jose María Faílde | La Region

Según la prespectiva del docente, “no hay una sola causa. Pero si vemos estudios donde concurren una serie de circunstancias más allá del factor genético. Alimentación con productos naturales, muchas veces en huertas propias, más actividad física, un nivel de estrés más bajo o grupos relacionales amplios”.

Susana Gómez: “El cuidado, la actividad y ser autónomo son muy importantes”

La gerontóloga Susana Gómez | Cedida

La experiencia de Gómez al frente de una vivienda comunitaria le permite afirmar que la clave está “en el cuidado. Eso desde luego. Yo aquí tengo dos personas de 98 años, que son autónomas completamente. Y una tercera con 96 que va sola a la peluquería... Es muy importante. Y la actividad, que sean activos”.