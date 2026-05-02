Los expertos piden que no se subasten los torques castrexos de Ourense

El próximo 14 de mayo, la casa de subastas Ansorena pondrá en puja dos torques y un brazalete datados entre los siglos III y I a.C. de origen ourensano, con un precio de salida de 195.000 euros. La salida al mercado de estos bienes culturales ha venido acompañada de una petición para que las administraciones ejerzan su derecho de tanteo, como les facultan las leyes de Patrimonio Histórico.
Recordaba Xulio Rodríguez, quien dirigió durante 14 años el Museo Arqueolóxico de Ourense, que supoñen que las piezas “apareceron entre Ribadavia e Carballiño, e unha persoa que xa non vive se fixo con elas, e son agora os seus herdeiros os que as poñen á venda”. Para Rodríguez, “sería moi importante que esas pezas ingresaran, segundo o método que sexa o máis adecuado e que a administración contemple, na colección do museo”, pues serviría “para axudar a ilustrar moito mellor o que é o mundo castrexo”, si bien precisa que “son a Xunta de Galicia e o Ministerio de Cultura quenes teñen desde o punto de vista legal a facultade para poder facerse con eles”.
De la misma opinión es Bieito Pérez Outeiriño, responsable de varias excavaciones en San Cibrao de Lás, para quien “teñen un valor non solo económico, que iso non é o máis importante, senón que teñen un valor cultural moi importante para a provincia de Ourense”. Por eso, añade su voz a quienes defienden la adquisición, que a su juicio “depende da vontade política que haxa, da vontade que os nosos políticos poñan para facerse con este patrimonio”.
Ambos arqueólogos reconocen que la colección ourensana de oro castrexo es escasa. “A peza máis significativa é a arracada de Vilar de Santos, que si que forma parte da colección do museo”, comenta Xulio Rodríguez, antes de situar alguna de las piezas encontradas “no British Museum”. Bieito Pérez añade que “cando os queremos ver, temos que coller un billete de avión para ir a Londres ou a Nova York”, situación que espera que pueda cambiar.
La presencia de piezas representativas del patrimonio aurífero castrexo en museos fuera de Ourense se remonta a los años previos al cambio legal sobre el patrimonio de 1985.
Bieito Pérez Outeiriño recuerda que “nun achado casual antes da Lei do Patrimonio Histórico Español, antes do 1985, o descubridor podía quedarse con eles sen ningún problema. E moitos dos restos que están hoxe nos museos americanos ou incluso ingleses son produto deso”. El arqueólogo añade que “o maior problema que eu vexo é, quizais, a falta de sensibilidade dos propietarios. Como noutros países hai outras normativas, pois véndeno no exterior”.
La casa Ansorena data el hallazgo de las piezas en torno a los años 50 del siglo XX, previa a la normativa actual. Su regreso a Ourense, a ojos de Xulio Rodríguez, ayudaría “a ilustrar correctamente o que é a orfebrería dentro do mundo castrexo, pois son unhas pezas excepcionais”.
