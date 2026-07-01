La exposición del ourensano Brais Lorenzo en el Parlamento Europeo: mirar desde una lente cara a cara al fuego

El fotógrafo ourensano Brais Lorenzo inauguró este martes en el Parlamento Europeo una exposición titulada “Lume”, en la que se exhiben 25 imágenes que captó con su cámara durante el pasado verano y que muestran los peores incendios de la historia de la provincia. En ellas, se puede observar la labor de los servicios de emergencia, el trabajo de los vecinos defendiendo sus aldeas o cómo las llamas redujeron a cenizas pueblos, como fue el caso de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras).

“Es una oportunidad para visibilizar una problemática que cada vez irá a más, un problema estructural, sin solución aparente, producto de décadas de abandono perpetuado del medio rural”, señaló Lorenzo.

Además, el fotógrafo hizo un alegato sobre la importancia de proteger el rural. “Hay que dotar a las poblaciones de las zonas rurales de protocolos claros de seguridad: qué hacer en caso de incendio, cómo actuar, cómo protegerse, cómo mitigar la emergencia y aprender a convivir con esto porque ha llegado para quedarse y partimos de lo local, pero es un tema global que cada vez será peor”, indicó.