El ourensano Brais Lorenzo, premiado con un World Press Photo por sus fotografías de los incendios de Ourense

El fotógrado ourensano Brais Lorenzo se ha alzado este jueves con un World Press Photo en la categoría de Reportaje Gráfico-Europa, gracias a su proyecto Tierra quemada. La serie documenta los incendios forestales que en 2025 arrasaron cientos de miles de hectáreas en Ourense y otros puntos de Galicia.

Una de las fotografías premiadas, en la provincia de Ourense | Brais Lorenzo

En la propia web de la organización, cuenta como desde niño creció con el olor a humo que cada verano impregnaba su tierra. Su acercamiento a los incendios gallegos comenzó en 2011, y durante más de una década ha seguido de cerca la evolución de estos desastres, construyendo un relato visual que combina cercanía, rigor y compromiso social.

La aldea de San Vicente de Leira, devastada por los incendios forestales | Brais Lorenzo

Tierra quemada, desarrollado para EFE, Revista 5W y El País, busca transmitir "la urgencia de actuar frente a las causas que intensifican los incendios": la sequía y el calor exacerbados por el cambio climático, la despoblación rural y las políticas forestales cortoplacistas, incluida la extensión de especies no autóctonas altamente inflamables.

La ayuda de los vecinos fue clave durante todo el verano para frenar el avance de los fuegos | Brais Lorenzo

La serie refleja la escala de los incendios y el vacío de los pueblos abandonados, así como la compleja interacción entre los paisajes cambiantes, el clima extremo y las decisiones humanas. En palabras del propio Lorenzo, el proyecto pretende que “la fotografía inspire cambio”, recordando que la labor del fotoperiodismo independiente sigue siendo vital y vulnerable.