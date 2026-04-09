El ourensano Brais Lorenzo, premiado con un World Press Photo por sus fotografías de los incendios de Ourense
"Tierra quemada"
Brais Lorenzo, fotógrafo de Ourense, gana un World Press Photo con Tierra quemada, su impactante serie sobre los incendios de 2025 en Galicia que arrasaron 200.000 hectáreas
El fotógrado ourensano Brais Lorenzo se ha alzado este jueves con un World Press Photo en la categoría de Reportaje Gráfico-Europa, gracias a su proyecto Tierra quemada. La serie documenta los incendios forestales que en 2025 arrasaron cientos de miles de hectáreas en Ourense y otros puntos de Galicia.
En la propia web de la organización, cuenta como desde niño creció con el olor a humo que cada verano impregnaba su tierra. Su acercamiento a los incendios gallegos comenzó en 2011, y durante más de una década ha seguido de cerca la evolución de estos desastres, construyendo un relato visual que combina cercanía, rigor y compromiso social.
Tierra quemada, desarrollado para EFE, Revista 5W y El País, busca transmitir "la urgencia de actuar frente a las causas que intensifican los incendios": la sequía y el calor exacerbados por el cambio climático, la despoblación rural y las políticas forestales cortoplacistas, incluida la extensión de especies no autóctonas altamente inflamables.
La serie refleja la escala de los incendios y el vacío de los pueblos abandonados, así como la compleja interacción entre los paisajes cambiantes, el clima extremo y las decisiones humanas. En palabras del propio Lorenzo, el proyecto pretende que “la fotografía inspire cambio”, recordando que la labor del fotoperiodismo independiente sigue siendo vital y vulnerable.
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