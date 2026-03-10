La factura de quemar coches y contenedores en Ourense: reclaman tres años de cárcel y 30.000 euros

Tres noches de fuego intencionado y miles de euros en daños materiales sentarán en el banquillo a la presunta responsable de la quema de contenedores que mantuvo en vilo al barrio de A Ponte, en la ciudad, a principios de 2023. Hasta que finalmente fue detenida el 17 de marzo, después de que agentes del grupo de UDEV de la Policía Nacional lograran identificarla y localizarla.

La Fiscalía solicita tres años de prisión para Beatriz B.D., de 39 años y sin antecedentes penales, acusada de un delito continuado de incendio que no solo calcinó mobiliario urbano, sino que destrozó vehículos y afectó a varios negocios de la avenida de As Caldas. El primer ataque se produjo el 12 de febrero a las 5,45 horas a la altura del número 5 de esa céntrica vía, originando unas llamas tan virulentas que destruyeron por completo un BMW valorado en 12.000 euros. El humo y el calor también causaron estragos en el entorno, afectando a la persiana de la barbería Sers Barber, rompiendo lunas en el local O Ruan por valor de 1.200 euros y dañando el toldo y un cristal de Sánchez Hogar con desperfectos superiores a 1.300 euros, además de alcanzar la fachada de un edificio en la calle Ribeiriño.

Lejos de ser un episodio aislado en medio de la creciente alarma social que se vivía en la ciudad, la acusada presuntamente repitió su método de madrugada, prendiendo fuego a los depósitos de basura el 14 de febrero a las 5,35 horas y una vez más el 28 de febrero a las 5,39 horas.

En este último suceso, el fuego se propagó de nuevo a dos turismos aparcados, causando en uno de ellos daños por 2.500 euros y afectando a un segundo vehículo. Ante la magnitud de los destrozos, el Concello de Ourense también ejerce la acusación particular para exigir el abono de los contenedores dañados.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada se enfrenta a indemnizaciones cercanas a los 30.000 euros. Las partidas más cuantiosas corresponden al Concello de Ourense, que reclama 10.001,43 euros por los contenedores, y al propietario del BMW calcinado, al que deberá abonar 12.000 euros. Además, tendrá que pagar más de 6.500 euros a repartir entre tres dueños de negocios de la zona y la titular de otro turismo dañado. A esta factura, que se incrementará con los intereses legales, habrá que sumar las cantidades aún por determinar en la fase de ejecución de sentencia para reparar los daños de una comunidad de vecinos, una residente y el dueño de un tercer vehículo.

La vista preliminar quedó fijada ayer para el 4 de junio en la Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense tras interesar el abogado de la defensa, Javier González, que se incorporen a la causa varios informes médicos. No reconoce el delito, pero como alternativa, en caso de condena, interesa que se le aplique una atenuante muy cualificada de actuar por una alteración psíquica.