Un incendio en una cafetería del centro de Ourense acaba con el dueño trasladado al hospital por inhalación de humo

Imagen de la actuación de los Bombeiros de Ourense en la cafetería.

Un incendio en un establecimiento de hostelería del centro de Ourense dejó a una persona afectada esta mañana de lunes. Sucedió en la Cafetería Niza, alrededor de las 7:45 horas, requiriendo la actuación de los Bombeiros de Ourense al arder una freidora.

Tras intentar sofocarlo con extintores los propios trabajadores sin éxito, los bomberos actuaron para enfriar la zona cuando, a su llegada, todavía permanecía el aceite a altas temperaturas: "Había mucho humo en el local y en las galerías", relatan.

El propietario, trasladado al hospital

Según informan fuentes oficiales, el propietario de la cafetería tuvo que ser trasladado al CHUO por inhalación de humo. Se desconoce su estado actual.

Mañana accidentada

Apenas una hora antes, dos coches colisionaron en un accidente de tráfico ocurrido entre las calles Basilio Álvarez y Xesús Pousa, en A Ponte. Una persona tuvo que ser atendida por Urxencias Sanitarias.

Asimismo, el 112 informó a los Bombeiros de Ourense y la Policía Local.