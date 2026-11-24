Los alumnos de la Facultad de Educación y Trabajo Social vuelven a situar al centro a la cabeza del rendimiento académico en el Campus. Los últimos datos oficiales de la Universidade de Vigo (UVigo), correspondientes al curso 2025/2026, colocan tres de sus cuatro grados entre las cuatro notas medias más altas de las titulaciones que se imparten en Ourense, un balance que llega en plena celebración del 25 aniversario del centro.

La facultad alcanza un promedio global de 7,90. Educación Primaria lidera el grupo con un 8,22, seguida de Educación Social (8,04) y Educación Infantil (7,95). Cierra la lista del centro Trabajo Social con un 7,41. Con todo, el grado en Relaciones Internacionales logra la mejor media de expedientes con un 8,27. Se trata, sin embargo, de una titulación compartida con la Universidade da Coruña y correspondiente a su primera promoción. En el extremo opuesto de la tabla, únicamente tres títulos bajan del siete. Ingeniería Agraria cierra la lista con un 6,80, seguida de Administración y Dirección de Empresas (6,81) y Derecho (6,90).

Relacionado Derecho es el grado más exigente en el Campus de Ourense

En el balance general, las 19 titulaciones impartidas en Ourense promediaron un 7,41 de nota media el pasado curso. El dato supera en doce centésimas la media global de la institución (que logró un 7,29 entre sus 61 grados). Además, aventaja en más de tres décimas al Campus de Vigo (7,09), quedando únicamente por detrás de Pontevedra (7,63).

Top 10 de titulaciones con mejores calificaciones medias

En lo que se refiere al conjunto de la UVigo, Ourense es el campus que más grados sitúa en el top 10, con cuatro representantes frente a los tres de Pontevedra y los tres de Vigo. El listado global de las 61 titulaciones lo lidera Educación Infantil en Pontevedra (8,35), seguida de Relaciones Internacionales (8,27) y Educación Primaria en Ourense (8,22).