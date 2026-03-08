¿Sabe usted que la falta de aparcamiento regulado ha desatado una guerra por cada huequecito?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la guerra por encontrar un hueco para aparcar en Ourense
¿Sabe usted que la falta de aparcamiento regulado ha desatado una guerra por cada huequecito? ¿Que hay lugares donde el conductor apura al milímetro para dejar el coche? ¿Que zonas como el entorno de la antigua estación de buses han mutado en ensalada de colores? ¿Que los propios residentes deben andar con mil ojos al entrar y salir? ¿Y que parece que lo de poner orden se ha dejado para otro día?
