¿Sabe usted que ya falta poco para saber si el domingo 29 de noviembre nos cambian los planes?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, ya están por llegar los avisos a quienes serán mesa electoral el próximo 29-N
¿Sabe usted que ya falta poco para saber si el domingo 29 de noviembre nos cambian los planes? ¿Que ya se están fraguando las invitaciones para la fiesta de la democracia? ¿Que en unos días se entregarán las notificaciones para aquellos que tendrán que pasar esa jornada delante de una urna? ¿Que hay quienes están retrasando reservas pendientes de saber si les toca esa lotería?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Tragedia en Zamora: mueren dos adultos y dos menores en una salida de vía en Malva
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 1 de noviembre
DESAPARECIDOS EN OURENSE
Localizan a una persona desaparecida en Barbadás caminando en la carretera N-525