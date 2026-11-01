¿Sabe usted que ya falta poco para saber si el domingo 29 de noviembre nos cambian los planes? ¿Que ya se están fraguando las invitaciones para la fiesta de la democracia? ¿Que en unos días se entregarán las notificaciones para aquellos que tendrán que pasar esa jornada delante de una urna? ¿Que hay quienes están retrasando reservas pendientes de saber si les toca esa lotería?