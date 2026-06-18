Feria del Libro para la ciudad de Ourense: “Unha batalla gañada á indiferenza e á superficialidade"
REFUGIO CULTURAL
Ourense celebra su Feria del Libro en el Parque San Lázaro hasta el sábado 20 de junio. Los escritores Óscar y Alba Guzmán fueron los encargados de realizar el pregón donde destacaron la lectura como un refugio cultural frente a la indiferencia
El tren de las historias en papel ha estacionado en Ourense. Con el lema: “A porta a universos infinitos”, hasta el sábado 20 de junio, el Parque San Lázaro es la sede de la Feria del Libro en la ciudad. El evento, inaugurado oficialmente ayer, en sus nueve puestos ofrece a los interesados tantas oportunidades de convertirse en descubridores de mundos como formas de entender la realidad puedan existir.
Celia Fernández: “Unha sociedade que le é unha sociedade máis libre, máis crítica e máis capaz de entenderse a si mesma”
Unha sociedade máis libre
Sobre estas jornadas donde la incesante búsqueda de títulos y las bolsas llenas serán una imagen recurrente, Celia Fernández, secretaria de la Federación de Librarías de Galicia, declaró: “É importante preservar e coidar espazos como o son esta feira, porque unha sociedade que le é unha sociedade máis libre, máis crítica e máis capaz de entenderse a si mesma”.
Pero más allá del protagonismo de los libros, una especial dupla de autores: Óscar y Alba Guzmán, quienes además de ser padre e hija comparten el oficio de escribir y hacen carrera juntos, fueron los encargados del pregón que con la tijera de las palabras cortó la cinta simbólica que dejó abierto el espacio para esta cita anual.
Los pregoneros, quienes intervinieron por intervalos, manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de saberse los oficiantes de la apertura y resaltaron la importancia e influencia de los libros en la vida. “Poucas cousas hai máis fermosas que a lembranza da portada dun libro e da historia que agocha dentro das súas páxinas”, expresó Guzmán padre. “Cada libro que se leven estes días debaixo do brazo é unha pequena vitoria da cultura contra o baleiro, unha batalla gañada á indiferenza e á superficialidade”, comentó Alba.
En estos días calurosos, las páginas abiertas de un libro prometen, feria mediante, ser la mejor sombra donde arrimarse y descansar.
“Trabajo con niños, entonces busco libros para ellos. También me gusta el género policíaco”
“Busco libros de psicología e historia sobre todo los relacionados con la Segunda Guerra Mundial”
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