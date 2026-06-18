Feria del Libro para la ciudad de Ourense: “Unha batalla gañada á indiferenza e á superficialidade"

El público asistente a la primera jornada de la feria en el Parque San Lázaro durante la búsqueda y compra de libros.

El tren de las historias en papel ha estacionado en Ourense. Con el lema: “A porta a universos infinitos”, hasta el sábado 20 de junio, el Parque San Lázaro es la sede de la Feria del Libro en la ciudad. El evento, inaugurado oficialmente ayer, en sus nueve puestos ofrece a los interesados tantas oportunidades de convertirse en descubridores de mundos como formas de entender la realidad puedan existir.

Gran diversidad de libros en gallego y castellano son ofertados en esta feria. | Miguel Ángel

Celia Fernández: “Unha sociedade que le é unha sociedade máis libre, máis crítica e máis capaz de entenderse a si mesma”

Unha sociedade máis libre

Sobre estas jornadas donde la incesante búsqueda de títulos y las bolsas llenas serán una imagen recurrente, Celia Fernández, secretaria de la Federación de Librarías de Galicia, declaró: “É importante preservar e coidar espazos como o son esta feira, porque unha sociedade que le é unha sociedade máis libre, máis crítica e máis capaz de entenderse a si mesma”.

Pero más allá del protagonismo de los libros, una especial dupla de autores: Óscar y Alba Guzmán, quienes además de ser padre e hija comparten el oficio de escribir y hacen carrera juntos, fueron los encargados del pregón que con la tijera de las palabras cortó la cinta simbólica que dejó abierto el espacio para esta cita anual.

Los autores Óscar y Alba Guzmán, pregoneros de la feria. | Miguel Ángel

Los pregoneros, quienes intervinieron por intervalos, manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de saberse los oficiantes de la apertura

Los pregoneros, quienes intervinieron por intervalos, manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de saberse los oficiantes de la apertura y resaltaron la importancia e influencia de los libros en la vida. “Poucas cousas hai máis fermosas que a lembranza da portada dun libro e da historia que agocha dentro das súas páxinas”, expresó Guzmán padre. “Cada libro que se leven estes días debaixo do brazo é unha pequena vitoria da cultura contra o baleiro, unha batalla gañada á indiferenza e á superficialidade”, comentó Alba.

Diferentes generaciones se dieron cita en el Parque San Lázaro | Miguel Ángel

En estos días calurosos, las páginas abiertas de un libro prometen, feria mediante, ser la mejor sombra donde arrimarse y descansar.

Laura Reboredo, 28 años | Miguel Ángel

“Trabajo con niños, entonces busco libros para ellos. También me gusta el género policíaco”

Georgiana Paredes, 28 años | Miguel Ángel