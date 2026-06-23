¿Sabe usted que las Festas de Ourense fueron "un éxito total", aunque el público diga otra cosa?

¿Sabe usted que el presunto regidor municipal enviaba un comunicado a los medios de comunicación para destacar que las fiestas de esta edición habían sido “un éxito total”? ¿Que si estaría realmente en Ourense o viviendo en una realidad paralela? ¿Que no se veían por la calle manifestaciones de gente coreando el presunto éxito? ¿Que lo que realmente se oía alta y claro era lo que se aprecia en este enlace?