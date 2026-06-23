¿Sabe usted que las Festas de Ourense fueron "un éxito total", aunque el público diga otra cosa?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Jácome, constructor de realidades paralelas
¿Sabe usted que el presunto regidor municipal enviaba un comunicado a los medios de comunicación para destacar que las fiestas de esta edición habían sido “un éxito total”? ¿Que si estaría realmente en Ourense o viviendo en una realidad paralela? ¿Que no se veían por la calle manifestaciones de gente coreando el presunto éxito? ¿Que lo que realmente se oía alta y claro era lo que se aprecia en este enlace?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
BODEGAS Y PAISAJES
Esta ruta permite conocer Ourense a través de vinos, ríos y patrimonio
Lo último
SEPI Y CARGOS DEL PSOE
La UCO detecta reuniones entre con el PNV en la investigación del rescate de Tubos Reunidos