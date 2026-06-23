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Ourense llega hoy al pico de la ola de calor

¿Sabe usted que las Festas de Ourense fueron "un éxito total", aunque el público diga otra cosa?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Jácome, constructor de realidades paralelas

Final de las Festas de Ourense de 2026
Final de las Festas de Ourense de 2026

¿Sabe usted que el presunto regidor municipal enviaba un comunicado a los medios de comunicación para destacar que las fiestas de esta edición habían sido “un éxito total”? ¿Que si estaría realmente en Ourense o viviendo en una realidad paralela? ¿Que no se veían por la calle manifestaciones de gente coreando el presunto éxito? ¿Que lo que realmente se oía alta y claro era lo que se aprecia en este enlace?

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