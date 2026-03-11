Ourense, víctima de la inacción municipal

Desde que asumiera por primera vez el bastón de mando en 2019, la administración Jácome se ha caracterizado por el cierre de espacios que ofrecían a los ourensanos o bien acceso a la cultura o bien recursos formativos y administrativos.

Una de sus primeras “víctimas” fue la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que funcionaba desde el año 1987, y que cerró sus puertas en 2021. A ella hay que unir el vivero de empresas que ofrecía nueve espacios para emprendedores. Pero si hay un campo que ha sufrido especialmente el abandono municipal es la cultura. Primero fue el cierre del Museo Municipal y la amenaza de convertirlo en local de hostelería, al que hay que unir el abandono del festival de cine (OUFF), que precisó un rescate de la Diputación, o la clausura de la Universidade Popular en 2021 tras 111 años de clases.

Piscina termal y centro de As Burgas: A pocas semanas del incumplimiento

La piscina de As Burgas, todavía sin uso. | Miguel Angel

El pasado 15 de enero, el Concello invitaba a la presentación de alegaciones para la nueva ordenanza sobre el espacio termal, indicando que abriría sus puertas “en dous ou tres meses”. Sus propios plazos sitúan la apertura a principios de abril, sin que por el momento se conozcan novedades ni sobre la piscina, ni sobre el clausurado centro de interpretación. Tampoco se conocen adelantos sobre la idea de un contrato de explotación conjuntaque se había sondeado.

Museo municipal: La cara visible de la desidia cultural

El museo municipal de Ourense, cerrado desde 2021. | Miguel Angel

El cierre del museo, en funcionamiento desde 1987, fue un ejemplo de la consideración que el actual gobierno municipal tiene hacia la cultura. Tras cinco años de cierre, ha propuesto reconvertir el espacio hasta en local de hostelería, y al visitante se le dirige a la Sala Valente. A este cierre hay que sumar el abandono de programas teatrales (FITO), musicales y danza (Corpo á Terra), cine (OUFF) o fotografía (Outono Fotográfico), algunos con más de 30 años a sus espaldas.

Oficina de turismo: Ni información ni café

La oficina fue cerrada hace casi un año. | Miguel Angel

Hasta el cierre anunciado de La Molinera, este recurso era la última “víctima” de la administración Jácome, que desmanteló el espacio aún con visitantes dentro hace casi un año, prometiendo la instalación en el lugar de una cafetería. Doce meses después, no ofrece ni información turística ni café, puesto que carecen de proyecto para desarrollar en en inmueble, tal y como reconocieron a los partidos de la oposición en las juntas de área.

Espazo Lusquiños: Aniversario bajo llave

El espazo Lusquiños, en el barrio de A Ponte. | José Paz

El Espazo Lusquiños debería haber celebrado en 2025 sus diez años de funcionamiento, pero pasó la efeméride bajo llave, situación que se prolonga desde 2023, cuando cerraba entre promesas de una reforma integral vinculada a un “proyecto súperinnovador”, según el Concello, que nunca se cumplió. El cierre dejó a la intemperie a varias jóvenes bandas que hacían uso de sus locales de ensayo, quienes llegaron a reunir 10.000 firmas reclamando la reapertura.