La firma ourensana Adolfo Domínguez refuerza su presencia con una financiación de 11 millones

Adolfo Domínguez ha reforzado su estructura financiera con la firma de un nuevo acuerdo de financiación por un total de 11 millones de euros, una operación que permitirá a la compañía ourensana aumentar su liquidez y afrontar con mayor flexibilidad sus necesidades operativas y de inversión.

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se ha suscrito con su pool bancario, integrado por Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankinter, y está vinculado a indicadores de sostenibilidad.

La operación contempla, por un lado, la ampliación en cinco millones de euros de las líneas de financiación a corto plazo, que pasan a situarse en 28 millones de euros. Además, la firma ha formalizado un nuevo préstamo a largo plazo por seis millones de euros.

Desde la compañía destacan que este movimiento permite reforzar y equilibrar su estructura financiera, al tiempo que dota al grupo de una mayor capacidad para atender inversiones y necesidades de tesorería sin renunciar a su estrategia de financiación ligada a criterios ambientales y sociales.

La operación llega después de que Adolfo Domínguez cerrase su último ejercicio, finalizado en febrero de 2026, con un beneficio neto de 1,64 millones de euros, frente a los 900.000 euros del ejercicio anterior. Asimismo, la firma alcanzó una facturación de 139 millones de euros, cerca de un 2 % más que el año precedente, consolidando la mejora de su rentabilidad gracias a un margen bruto del 59 %, el más elevado de los últimos catorce años.

La empresa también anunció recientemente un cambio en su política de comunicación con el mercado y dejará de publicar resultados trimestrales de forma voluntaria para centrarse únicamente en los informes financieros semestrales y anuales, tal y como exige la normativa vigente. Según explicó el consejo de administración, esta decisión busca ofrecer una visión más estructural de la evolución del negocio y optimizar los recursos destinados a la elaboración de la información financiera.