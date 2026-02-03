FORMACIONES PRÁCTICAS
Carballiño forma nuevos monitores de tiempo libre
FORMACIONES PRÁCTICAS
El Ayuntamiento de Carballiño colabora con el curso de monitor de tiempo libre, monitor ambiental y manipulador de alimentos organizado por la Escola de Tempo Libre Xogo Descuberto e Sustinea.
La Casa de la Cultura de la villa acogerá las actividades y formaciones prácticas que capacitarán al alumnado para trabajar como monitores.
“Hai un déficit de persoas tituladas nesta área, polo que o curso supón unha ferramenta de formación e inserción laboral para persoas do Carballiño e do resto da provincia”, apuntó ayer Diego Fernández, concejal de Cultura, durante la presentación de la iniciativa.
“Proponse este curso porque Hai un déficit de persoas tituladas nesta área”, según indicó el concejal de cultura
La formación está compuesta por 200 horas, 60 en línea y 140 presenciales, en la Casa de Cultura, según detalló Sergio Palleiro, director de la Escola de Tempo Libre Xogo Descuberto. “Haberá unha actividade final no albergue de Ordelles, no Pereiro”, explicó.
La parte presencial se llevará a cabo en los fines de semana del 28 de febrero al 5 de abril, con 10 horas formativas diariamente. “O alumnado recibirá a capacitación para a realización de actividades de ocio e tempo libre, desde vodas, bautizos e comunións ata campamentos de verán”, resalto Palleiro.
Por su parte, Paulo Vázquez, presidente de Sustinea, hizo hincapié en la falta de monitores titulados en la provincia ourensana. “Teñen que vir monitores doutras provincias, polo que esta formación é unha boa oportunidade formativa e laboral”, apuntó.
La inscripción cuesta 250 euros y se puede realizar en el correo etl.xogo.descuberto@gmail.com o en la página web de la Escuela, hasta el día 22 de febrero.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FORMACIONES PRÁCTICAS
Carballiño forma nuevos monitores de tiempo libre
LA COMISIÓN DE FIESTAS
Sampaio anima a degustar cocido en carpa calefactada
FESTIVAL MÁXICO SAN JUAN BOSCO
O Carballiño se abrirá a la magia el 30 de enero
Lo último
MÚSICA Y TRADICIÓN
Regresa a Vilariño de Conso el “porco ó espeto”
El Estado es él
LA OPINIÓN
Algo falla