La fiscala jefa provincial de Ourense, Eva Regueiro, aprecia una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por enfermedad en el criterio aplicado por el Consorcio Provincial de Ourense para calcular la compensación por exceso de jornada de un bombero. Durante su intervención en el juicio cuestionó una resolución del organismo que descuenta las guardias coincidentes con periodos de baja médica y les otorga el mismo tratamiento que a las ausencias injustificadas.

El afectado acreditó que tenía 73 guardias de 24 horas programadas a lo largo de 2025 —un total de 1.752 horas, lo que supone 110 horas por encima de la jornada ordinaria— y que seis de ellas coincidieron con periodos de incapacidad temporal. Al restar directamente esos turnos del cómputo anual, la Administración redujo su compensación económica.

Regueiro sostiene que esta práctica constituye un claro indicio de discriminación amparado por la ley integral para la igualdad de trato. “La incapacidad temporal no puede convertirse en una causa de perjuicio económico injustificado”, subrayó la fiscala, apoyándose también en varias sentencias recientes del Tribunal Supremo que prohíben penalizar las bajas por enfermedad a la hora de calcular incentivos o complementos ligados a la asistencia.

Falta de personal estructural

Según los datos expuestos en la vista, la planificación anual del servicio incluía 67 guardias ordinarias y seis turnos adicionales de 24 horas. La representante de la Fiscalía atribuye este refuerzo obligatorio a una falta persistente de personal en el Consorcio, lo que convierte estas horas extra en una práctica “habitual, estructural y previsible” para poder cubrir las necesidades del servicio.

Por ello, la fiscala jefa defiende que el Consorcio no puede aplicar descuentos automáticos por estar de baja sin tener en cuenta el exceso de jornada acumulado durante el resto del año, y reclama que se aplique un criterio proporcional que reconozca el sobreesfuerzo realizado por el bombero mientras estuvo en activo.