El día en el que anocheció dos veces en Ourense

Gran expectación en el entorno del Centro Astronómico de Trevinca situado en Valdín (A Veiga). Fue uno de los lugares que atrajo a un mayor número de espectadores en la provincia

El de este miércoles no fue un día cualquiera en la provincia, ni mucho menos. Lo vivido el 12 de agosto permanecerá en los registros oficiales y en la memoria de los ourensanos como el último eclipse total de sol que ha pasado por el territorio, no solo a corto plazo, sino durante décadas, durante varias generaciones, hasta que llegue el siguiente dentro de 454 años.

Cuando llegaron las 20,30 horas pocos se quedaron sin mirar perplejos al cielo, aunque también a su alrededor ante un fenómeno extraordinario. La noche llegó de forma anticipada durante unos segundos, dejando una estampa grisácea acompañada por sombras extrañas y un ambiente luminoso poco reconocible, pareciendo la imagen de otro planeta, a lo que siguió segundos después un nuevo amanecer a un día que duró poco más de una hora.

Aunque en la ciudad no se completase la totalidad, quedando una “uña” de sol al 99,90% de parcialidad, que al límite sí permitió un considerable oscurecimiento -aunque se siguiese percibiendo el día- dejando una estampa similar a una noche del norte de Europa sin alcanzar una oscuridad plena, pero sí una imagen única. Además, el propio entorno natural percibió este cambio, con comportamientos extraños de las aves.

En las zonas de totalidad, especialmente por Valdeorras, sí que se registró un oscurecimiento mayor y un ambiente más nocturno, aunque por unos segundos. En estos puntos hubo tiempo para poder observar fenómenos atmosféricos como las Perlas de Baily o la corona solar, incluso permitiendo visualizar estrellas o planetas.

Gran movilización

Ante tal magnitud de evento, miles de ourensanos y casi tantos visitantes se echaron a la carretera para dirigirse a la mejor ubicación posible para disfrutar durante el mayor tiempo posible del fenómeno astronómico, que en la parte más nororiental de la provincia superó el minuto y diez segundos, con récord de 1 minuto y 17 segundos en la zona de la serra da Enciña da Lastra en Rubiá.

Esta situación dejó atascos y retenciones, especialmente a la salida de los núcleos más poblados, mientras que los avisos de la DGT también se centraron en el evento protagonista del día con avisos como “No detenerse en el arcén para ver el eclipse” o “Conduciendo, ni fotos ni vídeos”.

La meteorología respetó la visualización del fenómeno en la provincia, a excepción de cierta neblina y nubes en zonas de alta montaña, siendo Manzaneda la gran damnificada. La pega general fueron las altas temperaturas que sufrió todo Ourense, de cerca de 40 grados, alcanzando un máximo de 39,7ºC en la ciudad. La zona del Miño estuvo bajo alerta naranja hasta el fin del eclipse.

¿Cómo se vio?

Las zonas elevadas y los miradores fueron los favoritos de los espectadores para disfrutar del acontecimiento, desde la propia ciudad donde Montealegre se convirtió en el punto referencia, junto a lugares como el río Miño, como el Puente Romano, hasta zonas de referencia para la visualización de eventos astronómicos.

En los puntos de la provincia en los que sí se pudo disfrutar del eclipse total, la montaña y los miradores brillaron por todo lo alto, consiguiendo que algunos lugares de observación se llenasen de gente como pocas veces antes se había visto.

La zona de Manzaneda estuvo especialmente repleta. La estación de montaña abrió sus telesillas para que los vecinos de Manzaneda y Trives y visitantes disfrutasen de la experiencia de una manera única. Mientras que en el Alto da Cabeza Grande, en el concello de Manzaneda, un DJ puso nota musical al evento, en una ubicación en la que el eclipse total superó los 20 segundos. La mala noticia es que fue de las zonas más afectadas por la nubosidad, estando el fenómeno tapado en varios.

En O Barco de Valdeorras, donde la totalidad superó el minuto, el lugar elegido por la multitud fue el Mirador do Alixo, hasta donde llegaron buses lazadera desde A Viloira cada quince minutos, para apaciguar la masificación del tráfico.

Uno de los grandes destinos estrella fue, sin duda, Pena Trevinca. Los aledaños del observatorio del Centro Astronómico de Pena Trevinca en A Veiga se llenaron de una masa de espectadores, dejando una de las juntanzas más grandesde toda la provincia que dejaron un aspecto único a este entorno, lleno de sillas y sombrillas, al más estilo de playa.

Pese a la altitud, la temperatura fue también muy alta y, aprovechando la expectación, incluso se acercaron furgonetas de helados a la zona, dejando una imagen difícil de repetir en plena alta montaña. La visualización de la totalidad duró aquí 44 segundos. Además, durante la noche siguió el espectáculo con la observación de las Perseidas, siendo uno de los lugares referencia de toda la península para la observación de este fenómeno ocurrido por San Lorenzo.

Como entorno espectacular, también estuvo la Ribeira Sacra, donde en muchos de sus puntos también se pudo apreciar la totalidad. Parajes como el mirador de Cristosende (A Teixeira) deleitaron a muchos vistantes que pudieron apreciar los hasta 20 segundos que duró aquí el fenómeno a la vez que disfrutaban de las vistas del cañón del Sil.

Ante la gran cercanía a lugares de totalidad, muchos ourensanos optaron por desplazarse a puntos de la provincia de Lugo. Chantada y Monforte de Lemos fueron los favoritos, convirtiéndose el parador monfortino en un lugar de alta expectación (con hasta 44 segundos de totalidad). En cambio, la nubosidad formada en la zona de la capital de la Terra de Lemos, impidió disfrutar del eclipse al 100%.

La zona donde el eclipse duró más tiempo en toda Galicia, la Mariña lucense -con tiempos de hasta cerca de 1 minuto y 50 segunos en Ribadeo y Burela-, se vio todavía más condicionada por la meteorología, al haber un cielo bastante encapotado, que no permitió disfrutar del fenómeno. Lo mismo sucedió en la costa asturiana, aunque sí que se pudo disfrutar en la zona montañosa.

BUM TURÍSTICO

El histórico eclipse ha desatado un brutal impulso turístico en la provincia, en un mes clave. Desde la Confederación de Hostelería de Ourense señalan que la ocupación hotelera alcanzó el 100 % en las zonas donde el eclipse fue total, rebasando por completo la capacidad de oferta ante un acontecimiento mundial: “Los turistas superan por mucho el 100% de la capacidad hotelera”, señalaron desde la confederación. Este fenómeno atrajo masivamente a visitantes internacionales, afirmando desde la confederación, que su número -aunque todavía no cuantificado- es “de récord”.

En este contexto, se llegaron a pagar grandes sumas por el alquiler de chalés e incluso se llegó a hacer reventa de reservas hoteleras a precios muy altos. El sector espera que el éxito de esta jornada ayude a consolidar el turismo en la provincia, ya que muchos aprovecharán para prolongar su estancia para seguir visitando el territorio.