Un fondo buitre pone en venta una casa habitada por una mujer de avanzada edad en Ceboliño

Nada más llegar al camiño das Corbas en Ceboliño (Ourense), los ojos de los viandantes se van a una imperial casa que destaca en el entorno, algo que contrasta radicalmente con el conflicto legal existente alrededor del inmueble desde hace aproximadamente una década tras la adquisición de la propiedad por parte de un fondo buitre.

Allí reside una vecina desde hace ya cerca de 50 años, que tiene intención de seguir viviendo allí durante los próximos tiempos, a pesar de que la casa se encuentra en búsqueda de comprador en portales inmobiliarios de internet.

El anuncio indica que el precio de venta está establecido en 699.000 euros tras una rebaja de 40.000, para un inmueble de más de 400 metros cuadrados, que según señala el portal “ha sido adquirido a través de un procedimiento judicial” -sin detallar si fue un proceso concursal o hipotecario-, subrayando que los interesados obtengan “asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra”.

El hijo de la residente, que pidió preservar su identidad, reconoció esta circunstancia especial del estatus legal de la vivienda debido a un procedimiento bancario, confirmando que su madre es la única ocupante de la casa “desde que se hizo el inmueble hace unos 45 o 50 años”, pero matizó que no incumple la ley.

“Está dentro, pero no de forma ilegal, no se trata de una okupación al uso”, manifestó, destacando que “hay un acto judicial que determina que está legalmente viviendo aquí”.

Para esta familia la situación se volvió un infierno desde la compra del fondo hace aproximadamente una década, según el testimonio. “Quieren echar a una persona que lleva toda su vida viviendo aquí, están intentando negociar con mi madre, pero no son serios, si lo fuesen la situación ya estaría solucionada”, afirmó, pero aseguró que no pierden la esperanza de llegar a un acuerdo y poner punto y final a esta dramática coyuntura: “Después de la desgracia que ocurrió en su día, ahora es cuestión de solucionarlo a ver si tenemos pacto”.